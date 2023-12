Saarbrücken v poháru inkasuje miliony. Německé čtvrtfinále překypuje outsidery

Na šestnáct tisíc fanoušků si další cenný skalp náležitě užívalo. „Do Berlína, do Berlína, pojedeme do Berlína,“ skandovali příznivci třetiligového Saarbrückenu poté, co sárský fotbalový tým v Německém poháru opět vyřadil bundesligový klub a senzačně postoupil mezi osm nejlepších v soutěži.