Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Autor: ,
  12:34
Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze Stuttgartu zapálili pyrotechniku na protest proti Německému fotbalovému svazu, na který útočili také několika urážlivými transparenty.
Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému svazu. | foto: Reuters

Kvůli mlze z pyrotechniky muselo být přerušeno finále Německého poháru.
Kvůli dýmu z odpálené pyrotechniky musel rozhodčí na chvíli zápas přerušit. Klubům za protestní akci fanoušků hrozí postihy. Přitom právě údajně příliš přísné tresty za chování diváků na zápasech byly jedním z důvodů protestu. Příznivci kritizovali také vysoké ceny vstupenek.

„Živou fanouškovskou kulturu vítáme. Nesmí to však vést k tomu, že fanoušci budou rozhodovat o přerušení nebo dokonce o ukončení zápasu,“ uvedl svaz v prohlášení.

Čestný prezident Bayernu Uli Hoeness se na fanoušky zlobil.

„Kluby, svaz a politici musí podniknout tvrdé kroky, aby se takové nehorázné chování už neopakovalo. Pro naši společnost je typické, že se věci vždycky ubírají jen jedním směrem. Svaz neudělal nic špatného,“ prohlásila legenda německého fotbalu.

Generální ředitel Stuttgartu Alexander Wehrle byl smířlivější. „Obecně, podporujeme fanouškovskou kulturu. Ale zároveň je jasné, že doufám, že to nepovede k přerušení hry. Fotbal by měl být středem pozornosti po celých 90 minut,“ uvedl Wehrle.

Kane nastřílel v sobotním finále hattrick a zařídil Bayernu výhru 3:0. Jeho tým po zisku ligového titulu zkompletoval double.

