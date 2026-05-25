Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Kvůli dýmu z odpálené pyrotechniky musel rozhodčí na chvíli zápas přerušit. Klubům za protestní akci fanoušků hrozí postihy. Přitom právě údajně příliš přísné tresty za chování diváků na zápasech byly jedním z důvodů protestu. Příznivci kritizovali také vysoké ceny vstupenek.
„Živou fanouškovskou kulturu vítáme. Nesmí to však vést k tomu, že fanoušci budou rozhodovat o přerušení nebo dokonce o ukončení zápasu,“ uvedl svaz v prohlášení.
🇩🇪🏆 Bayern and Stuttgart fans set off pyrotechnics together in the 50+1 minute as part of a joint protest by both ultras groups against the German Football Association. 🧨🏟️
Čestný prezident Bayernu Uli Hoeness se na fanoušky zlobil.
„Kluby, svaz a politici musí podniknout tvrdé kroky, aby se takové nehorázné chování už neopakovalo. Pro naši společnost je typické, že se věci vždycky ubírají jen jedním směrem. Svaz neudělal nic špatného,“ prohlásila legenda německého fotbalu.
Generální ředitel Stuttgartu Alexander Wehrle byl smířlivější. „Obecně, podporujeme fanouškovskou kulturu. Ale zároveň je jasné, že doufám, že to nepovede k přerušení hry. Fotbal by měl být středem pozornosti po celých 90 minut,“ uvedl Wehrle.
Kane nastřílel v sobotním finále hattrick a zařídil Bayernu výhru 3:0. Jeho tým po zisku ligového titulu zkompletoval double.