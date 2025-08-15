Schick zahájil sezonu gólově. Leverkusen i díky němu zvládl úvodní zápas poháru

Schick, jenž byl v minulé bundesligové sezoně nejlepším střelcem týmu, vystřídal čtvrt hodiny před koncem utkání, které v prvním poločase na více než půlhodiny přerušila bouřka s krupobitím.
Leverkusen poprvé v soutěžním zápase vedl trenér Erik ten Hag. Po Schickovi se prosadili ještě Arthur, Kofane a z penalty výsledek pečetil Grimaldo.
Bayer loni Německý pohár získal, letos v dubnu vypadl v semifinále. Domácí dohrávali zápas s jasným favoritem bez dvou vyloučených hráčů.
Úvodní pohárový duel bezpečně zvládl také Union Berlín s Alexem Králem. Na hřišti Güterslohu uspěl berlínský celek 5:0, záložník Král po návratu z hostování v Espaňolu nastoupil v 68. minutě.