Schick zahájil sezonu gólově. Leverkusen i díky němu zvládl úvodní zápas poháru

Autor: ,
  20:54
Patrik Schick zahájil další sezonu v Leverkusenu gólem v Německém poháru. Český reprezentační kanonýr se prosadil ve 32. minutě na hřišti outsidera z regionální ligy Grossaspachu. Leverkusen poté přidal další tři góly a po vítězství 4:0 bez problémů postoupil do druhého kola.
Fotogalerie2

Útočník Leverkusenu Patrik Schick (uprostřed) slaví se spoluhráči gól proti Grossaspachu v německém poháru. | foto: Reuters

Schick, jenž byl v minulé bundesligové sezoně nejlepším střelcem týmu, vystřídal čtvrt hodiny před koncem utkání, které v prvním poločase na více než půlhodiny přerušila bouřka s krupobitím.

Leverkusen poprvé v soutěžním zápase vedl trenér Erik ten Hag. Po Schickovi se prosadili ještě Arthur, Kofane a z penalty výsledek pečetil Grimaldo.

Útočník Leverkusenu Patrik Schick padá v souboji o balon během zápasu proti Grossaspachu.

Bayer loni Německý pohár získal, letos v dubnu vypadl v semifinále. Domácí dohrávali zápas s jasným favoritem bez dvou vyloučených hráčů.

Úvodní pohárový duel bezpečně zvládl také Union Berlín s Alexem Králem. Na hřišti Güterslohu uspěl berlínský celek 5:0, záložník Král po návratu z hostování v Espaňolu nastoupil v 68. minutě.

Schick zahájil sezonu gólově. Leverkusen i díky němu zvládl úvodní zápas poháru

Patrik Schick zahájil další sezonu v Leverkusenu gólem v Německém poháru. Český reprezentační kanonýr se prosadil ve 32. minutě na hřišti outsidera z regionální ligy Grossaspachu. Leverkusen poté...

