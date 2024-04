Čech opět v německém finále, Kaloč jako Lokvenc. Kouč zářil: Jako splněný sen

Tam ale česká stopa ještě nekončí, naposledy se o trofej ve stejném dresu jako Kaloč rval před jedenadvaceti lety útočník Vratislav Lokvenc.

Bývalý sparťanský kanonýr tenkrát na jaře 2003 padl 1:3 s Bayernem, Kaiserslautern v té době obýval prostředek bundesligové tabulky, dnes sice paběrkuje ve druhé lize, i tak si proklestil cestu až do finále. Při tom vyřadil například prvoligový Kolín nebo už zmíněný Saarbrücken.

Ten má na svědomí postupné skalpy Bayernu, Frankfurtu a naposledy také Mönchengladbachu, což je neuvěřitelná sbírka na to, že pobývá uprostřed třetí nejvyšší soutěže.

„Pohádka skončila,“ křičí titulek na webu renomovaného německého magazínu Kicker.

„Teď jsme znovu v centru německé pozornosti my,“ obrací kapitán Kaiserslauternu Jean Zimmer, který v záloze nastupuje napravo od Kaloče.

Filip Kaloč (26) oslavuje gól Kaiserslauternu proti Saarbrückenu.

Ten od svého zimního příchodu do klubu nastupuje pravidelně, na konci ledna ve čtvrtfinále navíc pomohl gólem vyřadit berlínskou Herthu. Na Olympijském stadionu, kde se finále v Německu tradičně hrává, se teď ukáže znovu, soupeře mu určí až středeční večerní klání mezi Düsseldorfem a Leverkusenem, za nějž nastupují Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář. Ve finále 25. května by tak mohli nastoupit až čtyři Češi.

„Každopádně nehledě na soupeře budeme outsidery, protože ve druhé lize se zachraňujeme,“ ví Zimmer. „Lepší by byl určitě Düsseldorf, aby si tým z nižší soutěže zahrál v evropských pohárech, to by bylo skvělé,“ přidal Marlon Ritter, autor rozhodujícího gólu.

Kouč Kaiserslauternu Friedhelm Funkel během utkání se Saarbrückenem.

I díky němu se po dlouhých třiačtyřiceti letech objeví ve finále i kouč Friedhelm Funkel, jenž v roce 1981 postoupil do stejné fáze s Kaiserslauternem jako hráč. „Pěkně se to všechno uzavřelo, fotbal opravdu umí psát krásné příběhy, o tomhle už jsem ani nesnil,“ pravil dojatě.

„Fanoušci už neměli moc šancí něco pořádně oslavit, když se nám v lize tolik nedaří, ale tohle je pro ně opravdu výrazný moment,“ dopnil Funkel.

Kaiserslautern je ve druhé lize šestnáctý, tedy na barážové pozici. Kdyby na konci sezony sestoupil a k tomu třeba zvítězil v Německém poháru, v Evropě by startoval už jako třetiligový. Německý vítěz poháru má navíc v příští sezoně jistotu základní fáze Evropské ligy.

Coby jediný bundesligový tým teď v pavouku zbývá Leverkusen, který má v této sezoně úžasnou fazonu, navíc v ní ještě neprohrál a s třináctibodovým náskokem na Bayern útočí na titul v nejvyšší soutěži.

Dokáže ho zastavit třeba právě Düsseldorf, nebo později Kaiserslautern?