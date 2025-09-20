Kane poslal Bayern do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Lennart Karl. Ten se stal po Mathysu Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě. Kane završil devátý hattrick v dresu bavorského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty. V nastaveném čase uzavřel skóre Gnabry.
Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.
První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě.
Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Ouédraogo, Seiwald, Baumgartner – Bakayoko, Cardoso, Diomande.
Schwäbe – Schmied, Hübers, Krauß – Sebulonsen, Jóhannesson, Martel, Bülter – Thielmann, Kamiński – Waldschmidt.
Vandevoordt – Banzuzi, Bitshiabu, Harder, Kampl, Maksimović, Nedeljković, Werner, Gomis.
Zieler – Ache, S. El Mala, Heintz, Huseinbašić, Kainz, Maina, Lund, Özkacar.
82. Coufal
44. Kane
48. Kane
77. Kane
90+9. Gnabry
Baumann /C/ – Coufal (83. Akpoguma), Hranáč, Hajdari, Bernardo – Touré, Avdullahu (83. Tohumcu), Burger (78. Prömel), Prass – Damar (66. Kramarić), Asllani (78. Bebou).
Neuer /C/ – Boey (86. Bischof), Tah, Kim Min-čä (69. Upamecano), Laimer – Goretzka (62. Kimmich), Pavlović – Karl (62. Olise), Kane, Díaz – Jackson (62. Gnabry).
Philipp – Chaves, Mokwa, Benjamin.
Urbig – Guerreiro, Mike, Kiala.
9. Coufal
12. Díaz, 29. Goretzka
Rozhodčí: Hartmann – Leicher, Schultes
Počet diváků: 30150
42. Vušković
59. Philippe
90+3. Kolle
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Elfadli – Gočoleišvili (85. Mikelbrencis), Remberg, Vieira (78. Røssing-Lelesiit), Muheim (C) – Philippe (74. Lokonga), Königsdörffer (85. Glatzel), Dompé (74. Baldé).
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (68. Busch), Föhrenbach – Dorsch, Kerber (54. Beck) – Ibrahimović, Schöppner (68. Schimmer), Conteh – Kaufmann (78. Kolle).
Peretz – Capaldo, Meffert, Soumahoro.
K. Müller – Niehues, Siersleben, Rothweiler.
22. Elfadli, 56. Philippe, 72. Remberg
80. Kolle
Rozhodčí: F. Exner
33. Grifo
54. Adamu
75. Coulibaly (vla.)
Backhaus – Sugawara (73. Čović), Friedl, Coulibaly, Agu – Stage (60. I. Schmidt), Lynen (77. Bittencourt) – Njinmah (60. Boniface), Puertas, Schmid (73. Topp) – Grüll.
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart (90+1. Jung), Makengo – Eggestein, Osterhage (84. Dinkçi) – Beste (68. Treu), Höler, Grifo (68. Scherhant) – Adamu (85. Matanović).
Hein – Pieper, Hansen-Aarøen, Alvero.
F. Müller – Günter, Höfler, Suzuki.
36. Puertas, 48. Stage, 49. Grüll, 71. Agu, 90. Boniface
35. Beste, 81. Kübler
Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel – Oldhfer.
83. Essende
14. Sano
26. Kohr
60. Nebel
69. Sieb
Dahmen – Matsima, Gouweleeuw /C/ (67. Tietz), Zesiger (46. Schlotterbeck) – Wolf (46. Jakić), Massengo, Claude-Maurice, Rexhbeçaj (46. Fellhauer) – Rieder, Kömür, Saad (46. Essende).
Zentner – da Costa, Hanche-Olsen (81. Leitsch), Kohr – Caci (84. Veratschnig), Sano, Amiri /C/, Mwene (81. Widmer) – Nebel, Sieb (81. Weiper), Nordin (56. Bell).
Labrović – Banks, Gharbi, Maier.
Rieß – Maloney, Bobzien, Bøving.
18. Gouweleeuw
16. Kohr
53. Kohr
Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch
Počet diváků: 29162