Coufal se poprvé trefil v bundeslize, Hoffenheim ale zničil hattrickem Kane

  18:23aktualizováno  18:35
Fotbalisté Bayernu Mnichov ve 4. kole německé ligy zvítězili na hřišti Hoffenheimu 4:1 a díky hattricku Harryho Kanea zůstávají stoprocentní v čele tabulky. Za domácí celek snížil v 82. minutě z přímého kopu svým prvním bundesligovým gólem český obránce Vladimír Coufal, jehož střelu ještě tečoval Joshua Kimmich. Minutu po vstřeleném gólu Coufal střídal. Robin Hranáč na postu stopera odehrál celé utkání, do kterého kvůli zranění chodidla opět nezasáhl Adam Hložek.
Vladimír Coufal brání Luise Díaze. | foto: AP

Kane poslal Bayern do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Lennart Karl. Ten se stal po Mathysu Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě. Kane završil devátý hattrick v dresu bavorského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty. V nastaveném čase uzavřel skóre Gnabry.

Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.

Harry Kane proměňuje penaltu v zápase s Hoffenheimem.

První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě.

Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2025 18:30
zápas probíhá
RB Lipsko RB Lipsko : 1. FC Köln 1. FC Köln 0:0 (-:-)
Sestavy:
Gulácsi – Baku, Orbán, Lukeba, Raum – Ouédraogo, Seiwald, Baumgartner – Bakayoko, Cardoso, Diomande.
Sestavy:
Schwäbe – Schmied, Hübers, Krauß – Sebulonsen, Jóhannesson, Martel, Bülter – Thielmann, Kamiński – Waldschmidt.
Náhradníci:
Vandevoordt – Banzuzi, Bitshiabu, Harder, Kampl, Maksimović, Nedeljković, Werner, Gomis.
Náhradníci:
Zieler – Ache, S. El Mala, Heintz, Huseinbašić, Kainz, Maina, Lund, Özkacar.
Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2025 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 1:4 (0:1)
Góly:
82. Coufal
Góly:
44. Kane
48. Kane
77. Kane
90+9. Gnabry
Sestavy:
Baumann /C/ – Coufal (83. Akpoguma), Hranáč, Hajdari, Bernardo – Touré, Avdullahu (83. Tohumcu), Burger (78. Prömel), Prass – Damar (66. Kramarić), Asllani (78. Bebou).
Sestavy:
Neuer /C/ – Boey (86. Bischof), Tah, Kim Min-čä (69. Upamecano), Laimer – Goretzka (62. Kimmich), Pavlović – Karl (62. Olise), Kane, Díaz – Jackson (62. Gnabry).
Náhradníci:
Philipp – Chaves, Mokwa, Benjamin.
Náhradníci:
Urbig – Guerreiro, Mike, Kiala.
Žluté karty:
9. Coufal
Žluté karty:
12. Díaz, 29. Goretzka

Rozhodčí: Hartmann – Leicher, Schultes

Počet diváků: 30150

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2025 15:30
Hamburger SV Hamburger SV : Heidenheim Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly:
42. Vušković
59. Philippe
Góly:
90+3. Kolle
Sestavy:
Heuer Fernandes – Omari, Vušković, Elfadli – Gočoleišvili (85. Mikelbrencis), Remberg, Vieira (78. Røssing-Lelesiit), Muheim (C) – Philippe (74. Lokonga), Königsdörffer (85. Glatzel), Dompé (74. Baldé).
Sestavy:
Ramaj – Traoré, Mainka (C), Gimber (68. Busch), Föhrenbach – Dorsch, Kerber (54. Beck) – Ibrahimović, Schöppner (68. Schimmer), Conteh – Kaufmann (78. Kolle).
Náhradníci:
Peretz – Capaldo, Meffert, Soumahoro.
Náhradníci:
K. Müller – Niehues, Siersleben, Rothweiler.
Žluté karty:
22. Elfadli, 56. Philippe, 72. Remberg
Žluté karty:
80. Kolle

Rozhodčí: F. Exner

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2025 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : Freiburg Freiburg 0:3 (0:1)
Góly:
Góly:
33. Grifo
54. Adamu
75. Coulibaly (vla.)
Sestavy:
Backhaus – Sugawara (73. Čović), Friedl, Coulibaly, Agu – Stage (60. I. Schmidt), Lynen (77. Bittencourt) – Njinmah (60. Boniface), Puertas, Schmid (73. Topp) – Grüll.
Sestavy:
Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart (90+1. Jung), Makengo – Eggestein, Osterhage (84. Dinkçi) – Beste (68. Treu), Höler, Grifo (68. Scherhant) – Adamu (85. Matanović).
Náhradníci:
Hein – Pieper, Hansen-Aarøen, Alvero.
Náhradníci:
F. Müller – Günter, Höfler, Suzuki.
Žluté karty:
36. Puertas, 48. Stage, 49. Grüll, 71. Agu, 90. Boniface
Žluté karty:
35. Beste, 81. Kübler

Rozhodčí: Gerach – Sather, Kessel – Oldhfer.

Německá Bundesliga
4. kolo 20. 9. 2025 15:30
Augsburg Augsburg : Mohuč Mohuč 1:4 (0:2)
Góly:
83. Essende
Góly:
14. Sano
26. Kohr
60. Nebel
69. Sieb
Sestavy:
Dahmen – Matsima, Gouweleeuw /C/ (67. Tietz), Zesiger (46. Schlotterbeck) – Wolf (46. Jakić), Massengo, Claude-Maurice, Rexhbeçaj (46. Fellhauer) – Rieder, Kömür, Saad (46. Essende).
Sestavy:
Zentner – da Costa, Hanche-Olsen (81. Leitsch), Kohr – Caci (84. Veratschnig), Sano, Amiri /C/, Mwene (81. Widmer) – Nebel, Sieb (81. Weiper), Nordin (56. Bell).
Náhradníci:
Labrović – Banks, Gharbi, Maier.
Náhradníci:
Rieß – Maloney, Bobzien, Bøving.
Žluté karty:
18. Gouweleeuw
Žluté karty:
16. Kohr
Červené karty:
Červené karty:
53. Kohr

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Fritsch

Počet diváků: 29162

Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní...

19. září 2025  22:53

Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko...

19. září 2025  20:36

