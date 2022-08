Bayern pokračuje bez zaváhání, proti Wolfsburgu pálili Musiala s Müllerem

První branku vstřelil v 33. minutě ranou zpoza vápna Musiala. Druhý gól bavorského klubu přidal tečí před malým vápnem Müller. Domácímu Manému videorozhodčí neuznal další dvě branky kvůli ofsajdu, nejprve ve 20. a následně v 73. minutě.

Ve věku 19 let a 169 dní se stal Musiala nejmladším německým hráčem v historii, který nastřílel v bundeslize alespoň 14 branek. Rychlejší byl pouze Angličan Jadon Sancho, jemuž se to podařilo ve věku 19 let a 145 dní.

Nedělní zápasy 2. kola: Mohuč - Union Berlín 0:0, Bayern Mnichov - Wolfsburg 2:0 (33. Musiala, 44. Müller)

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 8:1 6 2. Dortmund 2 2 0 0 4:1 6 3. Kolín nad Rýnem 2 1 1 0 5:3 4 3. Mönchengladbach 2 1 1 0 5:3 4 5. Union Berlín 2 1 1 0 3:1 4 6. Mohuč 2 1 1 0 2:1 4 7. Freiburg 2 1 0 1 5:3 3 8. Hoffenheim 2 1 0 1 4:5 3 9. Augsburg 2 1 0 1 2:5 3 10. Brémy 2 0 2 0 4:4 2 11. Lipsko 2 0 2 0 3:3 2 11. Stuttgart 2 0 2 0 3:3 2 13. Schalke 2 0 1 1 3:5 1 14. Hertha Berlín 2 0 1 1 2:4 1 14. Wolfsburg 2 0 1 1 2:4 1 16. Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 2:7 1 17. Bochum 2 0 0 2 3:5 0 18. Leverkusen 2 0 0 2 1:3 0

1. FSV Mohuč 05 : 1. FC Union Berlín 0:0 (0:0) Sestavy:

Zentner – Bell, Hack, Leitsch – Widmer /C/, Kohr, I Če-song (65. Fulgini), Martín – Stach (65. Barreiro), Onisiwo (85. Burgzorg), Ingvartsen (75. Mustapha). Sestavy:

Rønnow – Jäckel, Knoche, Leite – Ryerson (82. Trimmel), Haraguči (70. Thorsby), Khedira /C/, Haberer (62. Schäfer), Gießelmann – Becker (82. Michel), Siebatcheu (70. Behrens). Náhradníci:

Dahmen – Caci, Barkok, Tauer, Fernandes. Náhradníci:

Grill – Doekhi, Skarke, Leweling. Žluté karty:

5. Onisiwo Žluté karty:

Rozhodčí: Schlager – Waschitzki, Blos Počet diváků: 25 335