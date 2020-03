Aby klub přežil koronavirus. Hráči Gladbachu se vzdají části platu

Německý fotbal je kvůli šíření nákazy COVID-19 zastavený minimálně do druhého dubna a řada tamních klubů se ocitla v ohrožení.

„Otevřeně přiznáváme, že očekáváme velké ztráty. Odkládání zápasů, stop prodeje vstupenek, ušlý zisk z televizních práv, omezení sponzoringu - to všechno se do toho v dané chvíli promítá,“ prohlásil pro klubový web obchodní ředitel Stephan Schippers.

Jeho kolega z vedení, sportovní ředitel Max Eberl, rozebíral aktuální krizi se samotnými hráči. A příjemně jej překvapilo, jak na jeho slova reagovali.

„Uvědomují si, o co jde. Sami si spoustu informací hledali, čtou o tom, přemýšlejí. Celý tým se nabídl, že se vzdá svých mezd, aby pomohl klubu a jeho zaměstnancům,“ uvedl Eberl. „Jsem na kluky nesmírně hrdý, ukázali, že jsme všichni na jedné lodi, v dobrých časech i těch zlých.“



Fotbalisty čtvrtého týmu bundesligové tabulky okamžitě napodobili trenéři i členové vedení. „Naším cílem je přežít koronavirus,“ podotkl Schippers.

Víc než polovina klubů v ohrožení

V německém fotbalovém prostředí pracuje podle odhadů kolem 56 tisíc lidí, jichž se současná situace výrazně dotýká. Šéf tamní kopané Christian Seifert v pondělí vyjádřil své obavy o budoucnost bundesligy, pokud by se soutěž kvůli pandemii nedohrála vůbec.

„Dovedu si představit, že i víc než polovina celků z první i druhé ligy by kvůli ušlým příjmům zmizela ze světa,“ podotkl Seifert. Kdyby už se v tomto ročníku neodehrálo jediné utkání, přišly by kluby dohromady až o 750 milionů eur za vysílací práva, prodej vstupenek a sponzorské smlouvy. Za celou sezonu jim jen za peníze od televizních společností náleží skoro jedna a půl miliardy eur.

Německá liga má ze všech světových fotbalových soutěží nejvyšší průměrné návštěvy (v minulém ročníku 43 449 diváků), proto je klíčovou součástí klubových rozpočtů příjem ze vstupného.

Rozběhnutí soutěží v původně plánovaném termínu s okamžitým návratem diváků na tribuny je však jen stěží představitelný.

„Bundesligu bez fanoušků samozřejmě nikdo nechceme,“ konstatoval Schippers z Mönchengladbachu.

„Na druhou stranu si musíme uvědomit, že jediné, co může v nadcházejících týdnech a měsících zachránit spoustu klubů před ekonomickým kolapsem, jsou ligové zápasy. Pochopitelně bez diváků, zdraví je teď to nejdůležitější,“ pokračoval s dodatkem, že za duel před prázdnými tribunami klub tratí zhruba dva miliony eur.

I to je nicméně přijatelnější než žádná utkání.

Německý fotbal až v roce 2021?

Je však otázkou, nakolik se bundesligovým činovníkům vyplní přání o dokončení přerušeného ročníku. Virolog Jonas Schmidt-Chanasit z Institutu Bernharda Nochta pro tropické lékařství je totiž přesvědčený, že nejvyšší soutěž se letos nedohraje.



„Když se podíváte, jak situace v Evropě vypadá a jak ještě vypadat bude, tak jsem pevně přesvědčen, že je naprosto nereálné, aby se letos ještě hrálo,“ řekl vědec do kamer televize NDR.

„Řešením nejsou ani zápasy bez diváků, protože fanoušci by se ke společnému sledování sešli jinde. Situaci by to znovu jen zhoršilo,“ dodal.

„Navíc je spousta věcí, které v případě uvolnění opatření musí mít před fotbalem přednost. Například otevření školek. Společenské akce a zejména ty, kde se setkává víc lidí, by měly být až na posledním místě. Nemělo by se to podcenit, proto si myslím, že v souvislosti s fotbalem se můžeme o začátku soutěží bavit až o začátku dalšího roku,“ prohlásil.

V Německu doposud zaznamenali zhruba 14 tisíc nakažených a 31 mrtvých.