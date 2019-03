Frankfurt se naladil vítězstvím na odvetu s Interem Milán

Svěřenci trenéra Adiho Hüttera se v generálce naladili na čtvrteční odvetu Evropské ligy, v níž přivítají Inter Milán. Dvěma góly v nastavení výhru potvrdil Sebastién Haller.

Hostující tým poslal po přestávce do vedení Goncalo Paciencia a vítězství v samotném závěru zpečetil Haller. V první nastavené minutě překonal nejprve obranu a poté si poradil i s brankářem Rensingem. O dvě minuty později si pak naběhl na přihrávku Filipa Kostiče do vápna a míč doklepl do brány.

Frankfurt prodloužil neporazitelnost v soutěžních zápasech roku 2019 o jedenáctý duel.

Německá fotbalová liga - 25. kolo: Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 0:3 (90.+1 a 90.+3 Haller, 48. Paciencia).

Fortuna Düsseldorf : Eintracht Frankfurt 0:3 (0:0) Góly:

49. Paciência

90+1. Haller

90+3. Haller Sestavy:

Rensing – Zimmermann, K. Ayhan, Kamiński, Gießelmann – Barkok (73. Karaman), Sobottka (77. Morales) – Raman, Fink (C), Kownacki (19. Hennings) – Lukebakio. Sestavy:

Trapp – A. Touré, Hasebe, Hinteregger – D. da Costa, Rode, G. Fernandes (C), de Guzmán (80. Gaćinović), Kostić – Jović (72. Haller), Paciência (90+5. Willems). Náhradníci:

Theissen – Hoffmann, Hennings, Morales, Karaman, Bodzek, Suttner. Náhradníci:

Rönnow – Falette, Gaćinović, Haller, N'Dicka, Russ, Willems. Žluté karty:

85. K. Ayhan Žluté karty:

35. Hinteregger, 73. G. Fernandes Rozhodčí: Hartmann – Lupp, Thielert