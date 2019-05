Bayern hraje v Lipsku a může slavit sedmý titul za sebou. Co Dortmund?

Pokud Dortmund nevyhraje, je hotovo bez ohledu na výsledek Bayernu. Nebo když Bayern zvítězí, což však pro něj bude velmi složité, má titul bez ohledu na to, jak bude hrát Borussia.

Bayern má osmadvacet titulů, přitom ještě na konci minulého roku ztrácel na vedoucí Borussii devět bodů.

Zisk titulu by byl současně vítězným loučením pro veterány Arjena Robbena s Franckem Ribérym, který se může stát prvním hráčem v historii soutěže s devíti ligovými triumfy. Pro trenéra Nika Kovače by byl zase úspěch zadostiučiněním poté, co byl v průběhu první sezony u týmu kvůli špatným výsledkům málem odvolán.

Souboj v Lipsku je zároveň předehrou před finále Německého poháru. V něm oba kluby proti sobě nastoupí 25. května a zatímco mnichovský celek bude usilovat o double, Lipsko si o trofej zahraje poprvé.

Na opačném konci bundesligové tabulky jsou poslední Hannover a předposlední Norimberk, kde působí český záložník Ondřej Petrák, jednou nohou ve druhé lize. Oba celky v zápasech s Freiburgem, respektive Mönchengladbachem musí zvítězit, aby udržely naději na baráž.

Výsledky 33. kola:

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 32 23 5 4 83:31 74 2. Dortmund 32 21 7 4 76:42 70 3. Lipsko 32 19 8 5 62:27 65 4. Eintracht Frankfurt 32 15 9 8 59:41 54 5. Leverkusen 32 17 3 12 63:50 54 6. Mönchengladbach 32 15 7 10 51:40 52 7. Wolfsburg 32 15 7 10 54:46 52 8. Hoffenheim 32 13 12 7 68:47 51 9. Brémy 32 12 11 9 55:48 47 10. Düsseldorf 32 12 5 15 45:61 41 11. Hertha Berlín 32 10 10 12 44:49 40 12. Mohuč 32 10 7 15 40:55 37 13. Freiburg 32 7 12 13 41:57 33 14. Augsburg 32 8 8 16 47:59 32 15. Schalke 32 8 7 17 36:54 31 16. Stuttgart 32 6 6 20 29:70 24 17. Norimberk 32 3 10 19 25:59 19 18. Hannover 32 4 6 22 27:69 18

Hannover 96 : SC Freiburg 0:0 (-:-) Sestavy:

Esser – Sorg, Anton, Bakalorz, Ostrzolek – Haraguči, Schwegler, Prib, Maina – Bebou, Weydandt. Sestavy:

Schwolow – Günter, Heintz, Schlotterbeck, Stenzel – Höfler, Koch – Grifo, Frantz – Niederlechner, Petersen. Náhradníci:

Radlinger – Albornoz, Elez, Füllkrug, N. Müller, Muslija, Walace. Náhradníci:

Flekken – Abraši, Gondorf, Höler, Sallai, Terrazzino, Waldschmidt.

FC Augsburg : Hertha BSC 1:0 (-:-) Góly:

10. Hahn Góly:

Sestavy:

Kobel – Schmid, Gouweleeuw, Oxford, Max – Morávek, Baier (C), Ku Ja-Čeol – Hahn, Richter, Teigl. Sestavy:

Kraft – Klünter, Lustenberger, Rekik, Plattenhardt – Skjelbred, Grujić – Lazaro, Duda, Kalou – Ibišević. Náhradníci:

Luthe – Danso, Gregoritsch, Janker, Či Tong-won, Schieber, Stafylidis. Náhradníci:

Smarsch – Dilrosun, Köpke, Mittelstädt, Pekarík, Selke, Torunarigha. Rozhodčí: G. Winkmann

Borussia Dortmund : Fortuna Düsseldorf 0:0 (-:-) Sestavy:

Hitz – Ł. Piszczek (C), Weigl, Akanji, Guerreiro – Witsel, Delaney – Bruun Larsen, M. Götze, Pulisic – Alcácer. Sestavy:

Rensing – Zimmermann, K. Ayhan, Hoffmann, Suttner – Bodzek, Fink (C) – Lukebakio, Stöger, Gießelmann – Kownacki. Náhradníci:

Oelschlägel – Balerdi, Dahoud, Philipp, Sancho, Schmelzer, Toprak. Náhradníci:

Drobný – Barkok, Kamiński, Hennings, Karaman, Morales, Raman. Rozhodčí: Stieler – Jöllenbeck, Gittelmann

Bayer Leverkusen : FC Schalke 04 0:0 (-:-) Sestavy:

Hrádecký – L. Bender (C), Tah, S. Bender, Wendell – Aránguiz, Baumgartlinger, Brandt – Havertz, Alario, Volland. Sestavy:

Nübel – McKennie, Stambouli (C), Nastasić – D. Caligiuri, Rudy, Mascarell, Boujellab, Oczipka – Burgstaller, Embolo. Náhradníci:

R. Özcan – Weiser, Jedvaj, Dragović, Paulinho, Kohr, Thelin. Náhradníci:

Langer – Carls, Timotheou, Harít, Teuchert, Matondo, Fontein. Rozhodčí: D. Aytekin – C. Dietz, E. Beitinger (všichni Něm)

VfB Stuttgart : VfL Wolfsburg 0:0 (-:-) Sestavy:

Zieler – Pavard, Kabak, Kempf, Emiliano Insúa – Gentner (C), G. Castro – Esswein, Akolo, Donis – N. González. Sestavy:

Pervan – William, Knoche, Tisserand, Steffen – Arnold, Guilavogui (C), Gerhardt – Klaus, Weghorst, Mehmedi. Náhradníci:

Grahl – Badstuber, Aogo, Didavi, Dajaku, Sosa, Mario Gómez. Náhradníci:

Menzel – Brekalo, Ginczek, S. Jung, Malli, Uduokhai, Rexhbecaj.

1. FC Norimberk : Borussia Mönchengladbach 0:0 (-:-) Sestavy:

Mathenia – Bauer, Mühl, Margreitter, Leibold – Misidjan, Erras, Behrens, Kerk – Löwen, Ishak. Sestavy:

Sommer – Ginter, Beyer, Elvedi – Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus – Drmić, Traoré, T. Hazard. Náhradníci:

Bredlow – Kubo, Rhein, Petrák, Iličević, Knöll, Tillman. Náhradníci:

Sippel – Strobl, Lang, Jantschke, Cuisance, Pléa, J. Hofmann. Rozhodčí: Willenborg – Henschel, Grudzinski

TSG 1899 Hoffenheim : Werder Brémy 0:0 (-:-) Sestavy:

Baumann – Kadeřábek, Vogt (C), Bičakčić, Brenet – Amiri, Grillitsch, Demirbay – Belfodil, Kramarić, Szalai. Sestavy:

Pavlenka – Gebre Selassie, Veljković, N. Moisander (C), Augustinsson – M. Eggestein, Şahin, Möhwald – J. Eggestein, Osako, Rašica. Náhradníci:

Stolz – Joelinton, Baumgartner, Bittencourt, Nuhu, Nelson, Rupp. Náhradníci:

Kapino – Beijmo, Friedl, Jóhannsson, C. Pizarro, Sargent, Langkamp. Rozhodčí: Dankert – Rohde, Häcker

RB Lipsko : Bayern Mnichov 0:0 (-:-) Rozhodčí: Gräfe – Kleve, Sinn