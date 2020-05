Bundesliga se vrátila. A hned na úvod nabídne třaskavé derby

Německý fotbal si získal pozornost. Jako první z těch elitních po pauze vynucené pandemií koronaviru obnovil pozastavené soutěže.

Má tak výsadní postavení na trhu.

„Očekávám, že bundesligu bude o tomto víkendu sledovat přes miliardu diváků,“ řekl Karl-Heinz Rummenigge, výkonný ředitel Bayernu, magazínu SportBild.

Natěšení fandové, kterým sport během uplynulých dvou měsíců chyběl, v sobotu odpoledne nažhaví přístroje a podívají se.

Program 26. kola SOBOTA

15.30 Düsseldorf - Paderborn, Dortmund - Schalke, Augsburg - Wolfsburg, Lipsko - Freiburg, Hoffenheim - Hertha Berlín, 18.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach.

NEDĚLE

15.30 Kolín nad Rýnem - Mohuč, 18.00 Union Berlín - Bayern Mnichov. PONDĚLÍ

20:30 Brémy - Leverkusen.

Protože chtějí opět spatřit v akci oblíbený tým.

Protože chtějí zase sledovat fotbal té nejvyšší úrovně.

Protože si vsadili a chtějí vědět, jak blízko či daleko mají k úspěchu.

Objem kurzových sázek v Česku rázem stoupl skoro až o čtvrtinu, kanceláře vybraly několik desítek milionů korun. Největší zájem je samozřejmě o duel Dortmund - Schalke.

Všechny duely nicméně budou dost zvláštní, kvůli vládním opatřením se odehrají bez diváků. Na stadionech bude jen zhruba 300 lidí potřebných k organizaci.

Je to výjimečný stav, vždyť v celé bundesligové historii se před prázdnými tribunami hrálo jen jednou! Těsně před pozastavením sezony se 11. března na prázdném stadionu utkaly Mönchengladbach s Kolínem nad Rýnem.

„Fotbal se hraje pro diváky, je to potřebná kulisa. Zvlášť v bundeslize jsou návštěvy vysoké. Fotbal je tady náboženstvím, každý o něm mluví, furt se probírá,“ uvedl Tomáš Koubek, brankář Augsburgu.



Mimochodem: Augsburg, v němž kromě urostlého gólmana působí také stoper Marek Suchý a záložník Jan Morávek, bude v sobotu kromě fanoušků i bez trenéra. Heiko Herrlich přijde o debut kvůli porušení týmové karantény, protože si z hotelu odskočil do obchodu pro zubní pastu.

S absencí příznivců hodlají jednotlivé kluby „bojovat“ různě - chystají tzv. karťáky, plastové fandy, které na tribuny umístí, nebo hodlají pouštět ruchy, aby napodobily atmosféru. Televize Sky svým divákům umožní do přenosu přidat pokřiky, potlesk a další zvuky.

Bude to zvláštní. Neúplné. Jen zmíněné Revierderby: za normálních okolností by na dortmundském stadionu hučelo kolem osmdesáti tisíc lidí...

„Půjde o asi nejneobvyklejší derby v historii,“ poznamenal bývalý kapitán Dortmundu Sebastian Kehl.



„Záleží, jaká atmosféra se na prázdném stadionu vytvoří. Pro všechny to bude něco nového. Myslím, že po jednom dvou zápasech si na to člověk trochu zvykne, nebude na to tolik myslet a bude to dobré,“ míní Suchý z Augsburgu.



Nejen on si bude muset zvykat i na řadu hygienických nařízení. Například si nesmí podávat ruce, plivat nebo hromadně slavit góly. Střídající hráči a další lidé na střídačkách budou mít roušky.

Novinkou je také dočasná úprava pravidel, mužstva budou moci v zápasech využít dočasnou úpravu pravidel - pět střídání místo obvyklých tří. Policie dohlédne na to, aby se fanoušci neshlukovali ve větších skupinách.

A co dalšího ještě první víkend restartované bundesligy nabízí?

Bayern se v neděli představí na půdě berlínského nováčka Unionu. Obhájce titulu měl před pauzou velkou formu a z posledních 11 ligových zápasů desetkrát zvítězil a jednou remizoval.

Třetí Lipsko na svém hřišti změří síly s osmým Freiburgem. Domácí útočník Patrik Schick byl měl být připraven nastoupit, přestože měl drobné zdravotní problémy.

Devátý Hoffenheim s obráncem Pavlem Kadeřábkem přivítá třináctou Herthu, na jejíž lavičce si odbude premiéru trenér Bruno Labbadia. Na souboj českých reprezentantů však nedojde, protože záložník berlínského týmu Vladimír Darida zápas vynechá kvůli trestu za žluté karty.

Předposlední Brémy s dalšími českými fotbalisty brankářem Jiřím Pavlenkou a obráncem Theodorem Gebre Selassiem až v pondělní dohrávce hostí pátý Leverkusen.