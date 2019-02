Dortmund odpověděl Bayernu rovněž výhrou, Brémy zdolaly Hannover

Dortmund se ve šlágru musel obejít bez kapitána Reuse, od něhož pásku poprvé převzal při svém 200. startu v základní sestavě Borussie obránce Piszczek. I bez druhého nejlepšího střelce týmu se lídr tabulky prosadil. Rozhodl Witsel, který napálil míč po rohu pod břevno Gulácsiho brány.

Brémy s brankářem Jiřím Pavlenkou a obráncem Theodorem Gebre Selassiem v sestavě vyhrály v Hannoveru 1:0. Jan Morávek odehrál po zimní pauze v soutěži 74 minut za Augsburg, který podlehl 1:2 Düsseldorfu.

Brémy měly proti předposlednímu týmu tabulky více ze hry a ve 33. minutě se ujaly vedení. Eggesteinův centr prodloužil patičkou Harnik a Rashica uklidil odražený míč do odkryté branky.

Pavlenka řešil ve druhé půli jednu nebezpečnou situaci, když po chybě obrany musel včas vystartovat proti Fossumovi. Werder si už první výhru po třech zápasech vzít nenechal.

V zápase Leverkusenu s Mönchengladbachem dal jedinou branku v 37. minutě křížnou střelou Pléa. Francouzský útočník vstřelil v této sezoně už osm gólů na hřištích soupeřů, nikdo v lize nemá lepší bilanci.

Bayer byl nejblíže vyrovnání v 68. minutě, Bellarabi ale napálil dělovkou pouze tyč. I přes velký tlak domácích Borussia vítězství uhájila a zůstává na třetím místě. Leverkusen doma nevyhrál po třech zápasech a je desátý.

Frankfurt rozhodl o svém vítězství nad Freiburgem už v úvodním dějství. V rozmezí devíti minut se trefili Haller, Rebič a Jovič. Jednadvacetiletý srbský reprezentant Jovič se 13. brankou osamostatnil v čele tabulky střelců.

Hosté po změně stran už jen snížili gólem Petersena. Eintracht vyhrál po dvou zápasech a upevnil si umístění na pohárových příčkách. Freiburg je dvanáctý.

Bundesliga odstartovala jarní část, ze všech pěti elitních západoevropských soutěží měla nejdelší zimní přestávku.

Bayernu se vstup do druhé části ročníku povedl. Co na to jeho konkurent?

Výsledky 18. kola: Augsburg - Düsseldorf 1:2 (64. Schmid - 45. Ducksch, 89. Raman), Eintracht Frankfurt - Freiburg 3:1 (36. Haller, 40. Rebič, 45. Jovič - 69. Petersen), Hannover - Brémy 0:1 (32. Rashica), Leverkusen - Mönchengladbach 0:1 (37. Pléa), Stuttgart - Mohuč 2:3 (83. González, 85. Kempf - 22. vlastní Ascacibar, 28. Mateta, 72. Hack), Lipsko - Dortmund 0:1 (20. Witsel).



Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Dortmund 18 14 3 1 45:18 45 2. Bayern Mnichov 18 12 3 3 39:19 39 3. Mönchengladbach 18 11 3 4 37:18 36 4. Lipsko 18 9 4 5 31:18 31 5. Eintracht Frankfurt 18 9 3 6 37:24 30 6. Wolfsburg 17 8 4 5 27:22 28 7. Hoffenheim 18 6 7 5 33:26 25 8. Brémy 18 7 4 7 29:29 25 9. Hertha Berlín 17 6 6 5 26:27 24 10. Leverkusen 18 7 3 8 26:30 24 11. Mohuč 18 6 6 6 20:24 24 12. Freiburg 18 5 6 7 22:28 21 13. Düsseldorf 18 6 3 9 21:34 21 14. Schalke 17 5 3 9 20:24 18 15. Augsburg 18 3 6 9 26:31 15 16. Stuttgart 18 4 2 12 14:38 14 17. Hannover 18 2 5 11 17:36 11 18. Norimberk 17 2 5 10 14:38 11

RB Lipsko : Borussia Dortmund 0:1 (0:1) Góly:

20. Witsel Sestavy:

Bürki – Ł. Piszczek, Weigl, A. Diallo, Hakimí – Delaney, Witsel – Sancho (90+2. M. Wolf), Philipp (80. Alcácer), Guerreiro (76. Pulisic) – M. Götze. Náhradníci:

Hitz – Alcácer, Bruun Larsen, Dahoud, Pulisic, M. Wolf, Schmelzer. Žluté karty:

84. Sancho, 90+4. Bürki Rozhodčí: Aytekin – Dietz, Beintinger

Hannover 96 : Werder Brémy 0:1 (0:1) Góly:

33. Rašica Sestavy:

Pavlenka – Gebre Selassie, Langkamp, N. Moisander, Augustinsson – M. Eggestein, Şahin (86. Möhwald), Klaassen – Harnik (63. Bargfrede), M. Kruse (C), Rašica (80. Sargent). Náhradníci:

Kapino – Veljković, Friedl, Bargfrede, Möhwald, C. Pizarro, Sargent. Žluté karty:

70. Augustinsson Rozhodčí: Fritz – Schaal, Pelgrim Počet diváků: 44 300

VfB Stuttgart : 1. FSV Mohuč 05 2:3 (0:2) Góly:

83. N. González

22. Ascacibar (vla.)

28. Mateta

Zieler – Ascacibar, Baumgartl, Kempf, Sosa (46. Emiliano Insúa) – Gentner, Aogo (46. N. González) – Esswein (78. Donis), G. Castro, Zuber – Mario Gómez. Sestavy:

F. Müller – Brosinski, Bell, Hack, Aarón – Öztunali, Malong, Gbamin – Mateta (87. Niakhaté), Boëtius (68. Holtmann), Quaison. Náhradníci:

Zentner – Niakhaté, Holtmann, Maxim, Baku, Ujah, Abass. Žluté karty:

85. Brosinski, 90+4. Holtmann Rozhodčí: T. Stieler – M. Jöllenbeck R. Kempter

FC Augsburg : Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1) Góly:

45. Ducksch

Kobel – Framberger, Hinteregger, Danso, Max (84. Callsen-Bracker) – Morávek (74. Richter), Baier (C) – Schmid, Gregoritsch (61. Córdova), Hahn – Finnbogason. Sestavy:

Rensing (C) – Zimmermann, K. Ayhan, Kamiński, Gießelmann – Lukebakio (76. Barkok), Morales, Stöger, Usami (68. Raman) – Karaman (83. Hennings), Ducksch. Náhradníci:

Bormuth, Barkok, Fink, Hennings, Hoffmann, Raman. Žluté karty:

63. Usami Rozhodčí: Dingert Počet diváků: 27568

Eintracht Frankfurt : SC Freiburg 3:1 (3:0) Góly:

36. Haller

40. Rebić

69. Petersen Sestavy:

Trapp – D. Abraham (C), Hasebe, N'Dicka – D. da Costa, G. Fernandes, Rode (72. de Guzmán), Kostić, Rebić – Haller, Jović (67. Willems, 90+2. Stendera). Sestavy:

Rönnow – Falette, de Guzmán, Willems, Stendera, Russ, Paciência. Náhradníci:

Flekken – Lienhart, Höler, Terrazzino, Stenzel, Ravet, Petersen. Žluté karty:

34. Gondorf Rozhodčí: Jablonski – Pfeifer, Neitzel