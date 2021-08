ONLINE: Začala bundesliga, obhájce Bayern hraje v Mönchengladbachu

Jde o duel osmého s prvním celkem minulé sezony. Domácí, kteří se tím pádem neprobojovali do pohárů, začínají svou snahu o lepší umístění proti nejtěžšímu protivníkovi.

Bayern navíc první kola neprohrává, už devět let se mu to nepřihodilo. Bilanci 8-1-0 nicméně započal poté, co naposledy ze startu bundesligy vyšel s nulou právě po střetnutí s Mönchengladbachem.