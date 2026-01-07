Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu

„Kevin Keegan byl hospitalizován s dlouhodobými problémy v oblasti břicha. Vyšetření odhalila rakovinu a Kevin zahájí léčbu,“ uvedl klub v prohlášení.
Čtyřiasedmdesátiletý Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA. V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát bundesligu a v letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval. V sezoně 1995/96 sahal s Newcastlem po triumfu v Premier League, který nakonec získal Manchester United. Vedl také anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů, v téměř polovině z nich jako kapitán, a vstřelil 21 gólů.