Nejvyšší čas odejít? Krejčí s Gironou utrpěl ve Villarealu pětigólový výprask

Villarreal šel do vedení už v sedmé minutě, kdy hrubou chybu obrany v rozehrávce potrestal Pépé. O devět minut později se poprvé prosadil Buchanan, jenž těsně před gólovou střelou na 2:0 nasadil Krejčímu „jesličky“. Kanadský reprezentant pak ještě před přestávkou zvýšil na 4:0 poté, co třetí branku přidal Marín.
Domácí po přestávce zvolnili tempo, ale i přesto se Buchananovi v 64. minutě podařilo završit hattrick poté, co na přední tyči nachytal nejistého brankáře Krapyvcova. Šestadvacetiletý Kanaďan je od léta kmenovým hráčem „Žluté ponorky“, v jarní části předchozího ročníku v týmu hostoval z Interu Milán a ze třinácti ligových startů jednou skóroval.
Girona má po dvou zápasech na dně tabulky skóre 1:8. Krejčí odehrál stejně jako v prvním kole celý zápas. Podle spekulací médií má reprezentační obránce namířeno do anglického Wolverhamptonu.
|
Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem
Espaňol vedl v San Sebastianu už od desáté minuty po brance Milly a v závěru poločasu zvýšil z penalty Puado. Brankář Remiro sice jeho první pokus vyrazil, ale rozhodčí nařídil pokutový kop opakovat, jelikož domácí hráči vnikli do vápna příliš brzy. Napodruhé už kapitán hostů uspěl.
Real Sociedad ale po přestávce brankami Barrenetxey a střídajícího Óskarssona během osmiminut vyrovnali a po remíze 1:1 ve Valencii z úvodního kola si připsali druhý bod.
Historicky nejlepší střelec Osasuny Budimir rozhodl o vítězství nad Valencií už v deváté minutě, kdy hlavou zužitkoval centr Valentina Rosiera. Čtyřiatřicetiletý chorvatský útočník dal v dresu španělského celku 66. branku.
Hostům snahu o návrat do utkání výrazně ztížil kapitán Gaya, jenž byl ve 22. minutě vyloučen za faul na Muňoze, který by jinak postupoval na Agirrezabalovu branku zcela osamocen. Valencie navzdory dlouhému oslabení měla několik šancí na vyrovnání a v 90. minutě už se z něj radovala, ale Danjumově trefě předcházel ofsajd.