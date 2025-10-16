Na druhém místě za Ronaldem, který se nedávno stal prvním fotbalovým miliardářem, skončil Lionel Messi. Osmatřicetiletý argentinský mistr světa z Interu Miami si přišel na 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun).
Na třetí příčce je francouzský útočník Karim Benzema z al-Ittihádu (104 milionů), čtvrtý je jeho krajan Kylian Mbappé z Realu Madrid (95) a nejlepší pětici uzavírá norský kanonýr Manchesteru City Erling Haaland (80).
Na desáté místo žebříčku poskočil teprve osmnáctiletý španělský talent Lamine Yamal. Mistr Evropy a útočník Barcelony, ve které po Messim zdědil dres s číslem deset, si vydělal 43 milionů dolarů.