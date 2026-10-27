Nečekané škobrtnutí Arsenalu. Z Ligového poháru jej vyřadil Fleetwood ze čtvrté ligy

Vedle konce měl zápas i nečekaný úvod. Už ve 2. minutě rozhodčí duel na téměř deset minut přerušil kvůli dronu, který během hry prolétal nad stadionem.
Domácí hrající soutěž zvanou League Two poslal do vedení ve 21. minutě Aaron Loupalo-Bi. Pět minut po přestávce srovnal Viktor Gyökeres, ale očekávaný obrat hostů se nekonal. Závěrečný nápor Arsenalu navíc zbrzdilo vyloučení šestnáctiletého Maxe Dowmana za šlápnutí na soupeře v 85. minutě.
V rozstřelu byli všichni střelci Fleetwoodu bezchybní, v dresu Arsenalu neuspěl čtvrtý střelec Bruno Guimaraes.