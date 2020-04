Fotbalistce Valáškové zkomplikovala pandemie koronaviru v USA přestup

Pokračující šíření pandemie koronaviru, jejíž hlavní epicentrum je nyní v USA, výrazně zasáhlo do plánů české fotbalové reprezentantky do 19 let Natálie Valáškové, která studuje v Jižní Karolíně a hraje za tamní tým USC Upstate. Chystala se přestoupit do New Jersey, což ale komplikuje fakt, že je právě kvůli pandemii pozastaveno uzavírání nových smluv.

Situaci Valášková popsala v rozhovoru pro web 1. FC Slovácko, který je jejím mateřským klubem.

„Jsem nadšená z toho, že bych mohla posunout svoji kariéru přestupem do nového klubu. Musím ale počkat, až NCAA zase povolí možnost podepisování změn v klubech,“ řekla s odkazem na nadřízený orgán, který v USA řídí sportovní programy vysokých škol a univerzit.

Jižní Karolína podle jejích slov na tom z hlediska koronavirové nákazy nebyla tak zle jako oblast New Yorku a tedy i sousedního New Jersey. „Lidé už ale začínají pociťovat různá omezení. Vyprazdňují se obchody, zavírají se restaurace, školy, zrušily se veškeré sportovní akce atd. Lidé buď pracují z domu nebo nepracují vůbec. My máme školu až do konce semestru online, takže teď bydlím u kamarádky a plníme školní i fotbalové povinnosti z domu,“ uvedla. Původně měla v plánu přicestovat do vlasti, ale pandemické okolnosti jí v tom brání. „Můj návrat domů je bohužel nejistý. Cestovat v tuto dobu není úplně bezpečné a taky mám strach, že bych se nemohla vrátit zpět do USA, takže čekám, jak se situace vyvine,“ napsala. Mládežnická reprezentantka odehrála na podzim za USC Upstate 14 z 16 soutěžních zápasů, ale příliš nadšená celkově nebyla. „Začátek byl pro mě šok. Fotbal je tady úplně jiný než v Česku. Naše konference má určitě nižší úroveň než česká první liga. Rozdíl je hlavně ve stylu, tady je to více fyzické,“ srovnala. Podle svých slov se fotbalově moc dál neposunula, proto uvítala nabídku z New Jersey z Fairleigh Dickinson University, kde by měla nastoupit od nového školního roku. „Vidím v tom příležitost, jak se výkonnostně zlepšit. Nerada bych z Ameriky odcházela, úroveň vzdělání je tady špičková a cítím se zde výborně i v osobním životě,“ dodala Valášková.