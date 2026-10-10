Hlavou i ramenem. Naderi dvěma góly přispěl k výhře Rangers nad Kilmarnockem

Naderi otevřel skóre v 15. minutě, kdy z malého vápna hlavou zakončil přesný centr Penrice. Druhou branku přidal ve 44. minutě opět po centru z levé strany. Do Gassamovy přihrávky se jen natočil a ramenem ji usměrnil do brány.
Německý rodák je nejnovější posilou českého národního týmu, ale z prvního reprezentačního srazu se vrátil s prázdnou. V duelu se Španělskem sice Naderi překonal brankáře Rayu, gól ale rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Červa.
V Rangers se ale Naderimu daří, prosadil se ve třech z posledních čtyř ligových zápasů a má na kontě vedle čtyř gólů i asistenci. Další branku a dvě přihrávky si připsal ve dvou zápasech ligového poháru, skóroval i v předkole Konferenční ligy do sítě Jablonce.