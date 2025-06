Mudryk, jenž přišel do Chelsea v lednu 2023 za 62 milionů liber (1,8 miliardy korun), od počátku tvrdí, že úmyslně nedopoval. „Byl to pro mě naprostý šok, protože jsem nikdy vědomě neužil žádnou zakázanou látku ani neporušil pravidla. Úzce spolupracuji se svým týmem, abychom zjistili, jak se to mohlo stát,“ uvedl tehdy fotbalista v prohlášení.

Londýnský klub se nyní k případu nevyjádřil, hráče ale dlouhodobě podporuje. Ačkoliv se nesmí připravovat s mužstvem, jako soukromá osoba nechyběl ani na finále Konferenční ligy.

Podle ukrajinského serveru Tribuna měl Mudryk pozitivní test na meldonium, které je na seznamu zakázaných látek od roku 2016. Distanc za užití tohoto prostředku dostala například ruská tenisová hvězda Maria Šarapovová nebo ukrajinský gymnasta Oleh Verňajev.