Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mudryk se vrací k fotbalu. Chelsea posílá dopingového hříšníka do Tottenhamu

Autor: ,
  10:30

Fotogalerie2

Mychajlo Mudryk v barvách londýnské Chelsea | foto: Pedro Porru/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, kterému nedávný verdikt Arbitrážního soudu pro sport (CAS) umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu. Spurs se dohodli na jeho příchodu na hostování s londýnským rivalem Chelsea.

Mudryk se v týmu sejde s trenérem Robertem De Zerbim, který ho v minulosti vedl v Šachtaru Doněck. Ukrajinský křídelník nehrál soutěžní zápas od předloňského listopadu, kdy mu anglická asociace pozastavila činnost za pozitivní test na meldonium.

Mudryk tvrdil, že zakázanou látku vědomě nevzal. Letos v dubnu dostal čtyřletý distanc, proti němuž se okamžitě odvolal. V červenci CAS rozhodl v jeho prospěch poté, co hráč uznal, že porušil antidopingová pravidla a souhlasil s distancem v délce, kterou si už odpykal. Množství meldonia v jeho vzorku bylo tak nízké, že podle současného kodexu Světové antidopingové agentury (WADA) by neznamenalo porušení antidopingových pravidel.

Vzorek B Mudrykovi nepomohl, útočníkovi Chelsea hrozí za doping čtyřletý trest

Chelsea koupila Mudryka v lednu roku 2023 ze Šachtaru Doněck za 61 milionů liber (1,7 miliardy korun) a podepsala s ním smlouvu do roku 2031. Za klub zatím odehrál 73 zápasů a vstřelil 10 branek.

Balogun přestupuje do Evertonu

Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého fotbalistu 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu. Everton naopak opustí senegalský křídelník Iliman Ndiaye, který posílí Manchester City. Anglický vicemistr za něj podle BBC dá 60 milionů liber (1,69 miliardy korun).

Balogun se vrací do Premier League, kde v sezoně 2021/22 odehrál dva zápasy za Arsenal. Monako ho koupilo před třemi roky a smlouvu v knížecím klubu měl ještě na dva roky. V minulé sezoně dal za tým ve 43 zápasech 19 gólů.

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí s mistrovstvím světa po osmifinálovém porážce se Belgií.

V létě byl s třemi góly nejlepším americkým střelcem na mistrovství světa, kde mu mezinárodní federace FIFA po zásahu prezidenta Donalda Trumpa zrušila automatický trest na jeden zápas za vyloučení v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině. Balogun tak mohl nastoupit v osmifinále proti Belgii, které Američané podlehli 1:4.

Ndiaye načal třetí sezonu v Evertonu, v jehož dresu nastřílel 17 branek v 74 zápasech. Pro Manchester City je další drahou posilou po Maročanovi Ajjúbu Búaddím z Lille (za 85,6 milionu liber) a Elliotu Andersonovi z Nottinghamu (116 milionů liber).

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Karviná B vs. Frýdek-MístekFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Karviná B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 2.40
  • 3.39
  • 2.20
Hodonín vs. Olomouc BFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Hodonín vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 3.76
  • 3.95
  • 1.55
Slovácko B vs. VrchovinaFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Slovácko B vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.76
  • 3.93
  • 2.91
Zbrojovka Brno B vs. VsetínFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.25
  • 4.39
  • 7.32
Blansko vs. Polanka n/OFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Blansko vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 1.75
  • 3.77
  • 3.01
Vítkovice vs. UničovFotbal - 17. kolo - 2. 9. 2026:Vítkovice vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
2. 9. 16:30
  • 2.89
  • 3.72
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Puma? Už ne. Reprezentace mění po 33 letech dodavatele, oblékat ji bude Adidas

Michal Sadílek slaví gól proti Jihoafrické republice.

Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, jak oznámila Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Dohoda se vztahuje na...

1. září 2026  11:19

Mudryk se vrací k fotbalu. Chelsea posílá dopingového hříšníka do Tottenhamu

Mychajlo Mudryk v barvách londýnské Chelsea

Ukrajinský reprezentant Mychajlo Mudryk, kterému nedávný verdikt Arbitrážního soudu pro sport (CAS) umožnil vrátit se po dopingové kauze k fotbalu, bude spoluhráčem brankáře Antonína Kinského v...

1. září 2026  10:30

Sedláček o jablonecké pohádce: Poháry jsou krásné, zkusíme překvapit i Brighton

Jablonecký záložník Sedláček střeží míč před teplickým Pulkrabem.

Plní si sen, a ještě na Stínadlech za něj jablonecký fotbalový záložník Richard Sedláček děkoval svému přemožiteli. „Jsem jim vděčný, bez Teplic bych Konferenční ligu nehrál,“ vzkázal úslužně.

1. září 2026  10:23

Skuhravý chválil, ale... Když vidíte Noghu na tréninku, chcete spáchat sebevraždu

Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.

Fotbalisté Baníku v této sezoně potřetí z dosavadních pěti prvoligových zápasů vyhráli a opět 1:0. V sobotu vyzráli nad Sigmou Olomouc, která poprvé v tomto ročníku ligy vyšla gólově naprázdno....

1. září 2026  8:33

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v...

1. září 2026  7:21

ODPÍSKÁNO: Machálek derby zvládl. Plzeň správně doplatila na pravidlovou novinku

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Očekával se vypjatý zápas, nakonec však bylo fotbalové derby mezi Spartou a Slavií (0:3) vlastně docela poklidné. Svůj podíl na tom měl i sudí Jan Machálek, jenž podal jistý výkon. Ani zbylé zápasy...

1. září 2026  7:17

Aston Villa - Arsenal 0:1, mistři Anglie jsou nadále stoprocentní. Výhru zařídil Saka

Bukayo Saka slaví gól na hřišti Aston Villy s fanoušky Arsenalu.

Hodinu hry se ve Villa Parku čekalo na střelu na bránu. Až pak fotbalisté Arsenalu sehráli krásnou kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Bukayo Saka. A tak se vítězové posledního ročníku Premier...

31. srpna 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport

Moderátory a experty poprvé v historii vysílání fotbalové Chance Ligy přivítali přímo ve studiu diváci. Stanice Oneplay Sport si novinku připravila k nedělnímu pražskému derby mezi Spartou a Slavií....

31. srpna 2026  22:56

Tady bota netlačí. Česká brankářská škola stále chrlí talent. Vyberete si, pane Denio?

Slávistický brankář Jakub Markovič zasahuje proti střele Adama Karabce ze...

Na reakci měl možná setinu vteřiny. Mohl se rozhodnout jinak, třeba skočit soupeři pod nohy. Místo toho si počkal a v poslední chvíli mu pravačka reflexivně vystřelila nahoru. Zákrok večera! Nebýt...

31. srpna 2026  19:30

Messi ukončil reprezentační kariéru: Přišel čas. Bože, děkuji, že jsem Argentinec

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022

Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa to oznámil na instagramu. „Bylo to rozhodnutí, které bolelo a pořád bolí u...

31. srpna 2026  17:40,  aktualizováno  18:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nehrajte jak Rangers! Teplice se zpevnily a vynulovaly Jablonec

Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem.

Prostá rada, jak uspět proti Jablonci? Nehrajte jak Glasgow Rangers! Fotbalovým Teplicím skotský velkoklub s nadsázkou daroval recept k nedělnímu ligovému úspěchu 2:0 i k návratu vítězné euforie po...

31. srpna 2026  17:50

Šín v Nizozemsku mění adresu. Přinese ofenzivní nadstavbu, soudí v Haagu

Matěj Šín v dresu Alkmaaru

Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. V týmu se sejde s dalšími českými fotbalisty Janem Žambůrkem a Yannickem Eduardem, který přišel do...

31. srpna 2026  16:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.