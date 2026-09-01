Mudryk se vrací k fotbalu. Chelsea posílá dopingového hříšníka do Tottenhamu

Mudryk se v týmu sejde s trenérem Robertem De Zerbim, který ho v minulosti vedl v Šachtaru Doněck. Ukrajinský křídelník nehrál soutěžní zápas od předloňského listopadu, kdy mu anglická asociace pozastavila činnost za pozitivní test na meldonium.
Mudryk tvrdil, že zakázanou látku vědomě nevzal. Letos v dubnu dostal čtyřletý distanc, proti němuž se okamžitě odvolal. V červenci CAS rozhodl v jeho prospěch poté, co hráč uznal, že porušil antidopingová pravidla a souhlasil s distancem v délce, kterou si už odpykal. Množství meldonia v jeho vzorku bylo tak nízké, že podle současného kodexu Světové antidopingové agentury (WADA) by neznamenalo porušení antidopingových pravidel.
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Vzorek B Mudrykovi nepomohl, útočníkovi Chelsea hrozí za doping čtyřletý trest
Chelsea koupila Mudryka v lednu roku 2023 ze Šachtaru Doněck za 61 milionů liber (1,7 miliardy korun) a podepsala s ním smlouvu do roku 2031. Za klub zatím odehrál 73 zápasů a vstřelil 10 branek.
Balogun přestupuje do Evertonu
Americký útočník Folarin Balogun míří z Monaka do Evertonu. Podle britských médií zaplatí liverpoolský klub za pětadvacetiletého fotbalistu 40 milionů liber (1,13 miliardy korun). Balogun podepíše v novém působišti čtyřletou smlouvu. Everton naopak opustí senegalský křídelník Iliman Ndiaye, který posílí Manchester City. Anglický vicemistr za něj podle BBC dá 60 milionů liber (1,69 miliardy korun).
Balogun se vrací do Premier League, kde v sezoně 2021/22 odehrál dva zápasy za Arsenal. Monako ho koupilo před třemi roky a smlouvu v knížecím klubu měl ještě na dva roky. V minulé sezoně dal za tým ve 43 zápasech 19 gólů.
V létě byl s třemi góly nejlepším americkým střelcem na mistrovství světa, kde mu mezinárodní federace FIFA po zásahu prezidenta Donalda Trumpa zrušila automatický trest na jeden zápas za vyloučení v utkání 1. kola play off proti Bosně a Hercegovině. Balogun tak mohl nastoupit v osmifinále proti Belgii, které Američané podlehli 1:4.
Ndiaye načal třetí sezonu v Evertonu, v jehož dresu nastřílel 17 branek v 74 zápasech. Pro Manchester City je další drahou posilou po Maročanovi Ajjúbu Búaddím z Lille (za 85,6 milionu liber) a Elliotu Andersonovi z Nottinghamu (116 milionů liber).