Pět trofejí pro City za jeden rok. Uzavřeli jsme kapitolu, těší kouče Guardiolu

Manchester v tomto kalendářním roce vyhrál pět trofejí. Na jaře nejprve zkompletoval tzv. trebl za triumf v anglické lize, Anglickém poháru a Lize mistrů. V srpnu ovládl i Superpohár UEFA a v pátek také klubový šampionát v Saúdské Arábii.

„Mám pocit, že jsme uzavřeli kapitolu a získali všechny trofeje. Nemáme už co vyhrávat. Cítím, že jsme dokončili práci a je konec,“ prohlásil Guardiola, jenž se klubu ujal v roce 2016.

Neznamená to však, že by u „Citizens“, s nimiž má smlouvu do roku 2025, plánoval skončit. „Teď jsou Vánoce. Je čas koupit si novou knihu a začít psát novou kapitolu. Posledních osm let skončilo,“ řekl někdejší hráč Barcelony nebo AS Řím.

Na klub je velmi hrdý. „To, co se nám povedlo, je mimořádný úspěch. Na to jsem jako trenér nejpyšnější, že pořád bojujeme o další trofeje. Bez ohledu na to, kolik toho vyhráváme a kolik trofejí pozvedáváme, bojujeme o další,“ podotkl Guardiola.

Jeho svěřenci na klubovém MS nejprve v úterý porazili japonskou Urawu Red Diamonds 3:0 a poté nedali šanci ani Fluminense. „Neuděláme jízdu Manchesterem, ale hráčům jsem řekl, že si tuto trofej budou navždy pamatovat. Znamená, že jste nejlepším týmem na světě za poslední rok. Je to unikátní, výjimečné a opravdu skvělé,“ uvedl Guardiola.

„Mám velkou radost za spoustu lidí v klubu. Je to překrásný den. Při příchodu do Manchesteru bych si nikdy nedovedl představit, že tohle dokážeme a vyhrajeme klubový šampionát. Už zisk treble byl opravdu výjimečný, ale vyhrát další dvě trofeje a mít jich celkem pět ukazuje na jedinečnou mentalitu týmu, klubu a jeho fanoušků. Žádný jiný anglický tým totéž nedokázal a navždy si zapamatujeme tuto neuvěřitelnou dobu, kterou jsme spolu strávili,“ řekl Guardiola.

Jako první trenér v historii vyhrál klubový šampionát se třemi mužstvy. Dvakrát se mu to povedlo s Barcelonou v letech 2009 a 2011 a poté i s Bayernem Mnichov v roce 2013.

MS klubů se naposledy uskutečnilo v současném každoročním formátu se sedmi celky. Od roku 2025 se bude turnaj konat jednou za čtyři roky za účasti 32 týmů. První ročník rozšířeného šampionátu uspořádají Spojené státy americké. Oba letošní finalisté mají účast na turnaji zajištěnou.