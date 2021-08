Dvojka na dresu jako poselství. Norský fotbalista upozorňuje na změnu klimatu

Pětadvacetiletý hráč chce upozornit na klimatické změny.

V rámci Pařížské dohody z roku 2015 se takřka dvě stě zemí zavázalo, že udrží nárůst globální průměrné teploty ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia.

Odtud ona číslovka 2.

„Chci totiž bojovat za to, co je důležité,“ vyhlásil v podcastu BroPod Thorsby, jenž patří i do kádru norského národního týmu. „Přemýšlel jsem nad tím už jako mladý. Coby fotbalista jsem se hnal za tím, abych byl co nejlepší, abych předčil ostatní, ale zároveň jsem sám sobě opakoval: O co se tady vlastně snažíš? Řítíme se do obrovské ekologické krize a ty hraješ fotbal? Vždyť to nedává smysl!“

Mezi fotbalovými profesionály není Thorsby zdaleka jediný, kdo se podobným tématům aktivně věnuje.

Obránce Héctor Bellerín z Arsenalu dokonce v Anglii spoluvlastní čtvrtoligový Forest Green Rovers, nejzelenější klub světa.

Tým z hrabství Gloucestershire na svém stadionu servíruje pouze veganské jídlo, dresy má vyrobené z bambusu, přírodní trávník kropí dešťovou vodou a část energie využívané na stadionu pochází ze solárních panelů.

„Jsou příkladem pro všechny, jak lze v současném světě řídit fotbalový klub. Chtěl jsem toho být součástí,“ vysvětlil Bellerín, když do Forrest Green majetkově vstoupil.

Španělský fotbalista v minulosti nechal vysadit i tisícovky stromů v Amazonském pralese. A ještě dál šel jeho někdejší spoluhráč z klubu Mathieu Flamini, spoluzakladatel společnosti GF Biochemichals, jejíž produkty nabízí řešení při snižování emisí skleníkových plynů a uhlíkové stopy.

„Jako fotbalisti máme obrovský zásah,“ řekl před časem Flamini pro BBC. „Můžeme ovlivnit budoucí generace a je nezbytné, abychom toho využili správným směrem.“

Podobně, jako se o to pokouší právě Nor Thorsby.



„Dospěl jsem dokonce do fáze, kdy jsem přemýšlel, jestli vůbec ve fotbalové kariéře pokračovat,“ vyprávěl hráč Sampdorie, který se o osvětu snaží. „Chci být co nejlepší ve svém sportu a dál mluvit a klást důraz na věci, které jsou skutečně důležité.“

I proto Thorsby například založil nadaci We Play Green, která podporuje ekologické projekty napříč fotbalovou komunitou.