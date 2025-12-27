Čvančara v poslední době vypadl z kádru tureckého týmu. Podle tureckých médií upadl v klubu v nemilost poté, co se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.
Magazínu Kicker řekl sportovní šéf Borussie Rouven Schröder, že Čvančarova smlouva v Turecku byla ukončena. „Očekáváme ho 2. ledna na startu přípravy v Borussia Parku,“ uvedl Schröder.
Čvančara odešel do Antalyasporu na roční hostování v červenci. V jeho dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Naposledy nastoupil 4. prosince v Tureckém poháru na hřišti Silifke, kde neproměnil penaltu.
Do Mönchengladbachu přestoupil předloni z pražské Sparty a s Borussií má smlouvu do června 2028.