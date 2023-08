Z Liverpoolu vycouval, i tak je nejdražší. Kdo je „chuďas“ Moisés Caicedo

Teprve jedenadvacetiletý ekvádorský záložník v posledních dnech plní stránky nejen britských sportovních webů.

Nejdřív proto, že v pátek překvapivě vycouval z přesunu do Liverpoolu, který veřejně potvrdil i trenér Jürgen Klopp a kde už zbývalo jen absolvovat zdravotní prohlídku.

Nyní proto, že za něj Chelsea ochotně vynaložila stejnou částku a Caicedo se v jejím dresu stává anglickým rekordmanem.

Překonává Enza Fernándeze, který do týmu přišel z lisabonské Benfiky o půl roku dříve. Jacka Grealishe, jenž předloni v létě zamířil z Aston Villy do Manchesteru City. Declana Rice, jehož získal Arsenal z West Hamu. Romelua Lukakua, Paula Pogbu, Antonyho, Joška Gvardiola, Jadona Sancha...

Slušné, že?

V Premier League navíc Caicedo odehrál jedinou kompletní sezonu. Tu minulou, v níž Brightonu pomohl k premiérové účasti v pohárech a sám se vypracoval v jednoho z nejžádanějších fotbalistů na přestupovém trhu.

Už v zimě tým z jihu Anglie odmítal poloviční nabídky z Chelsea a Arsenalu, věděl ale, že svůj klenot dlouho neudrží. „Když máte hráče jako Moisés, můžete je prodávat. Hraje báječně, je mladý. Samozřejmě bych preferoval, kdyby zůstal u mě, ale politika klubu je zřejmá. Ti kluci navíc chtějí jít dál, touží po Lize mistrů, po titulech,“ komentoval to trenér Roberto De Zerbi.

Do Brightonu ekvádorský mladík přišel za jeho předchůdce Grahama Pottera. Byl to další mistrovský tip experty oceňovaného skautingu, který do Evropy láká za rozumný peníz nadějné fotbalisty. Ti se postupně oťukají v jedné z nejlepších lig světa a klub na nich potenciálně královsky vydělá.

Znatelně si polepší samozřejmě i Caicedo, jenž se za krátký čas stal bez přehánění z chuďase boháčem.

Pochází z nuzné čtvrti Santa Dominga, města vzdáleného zhruba sto kilometrů od metropole Quita. Je nejmladší z deseti (!) sourozenců. Rodina nikdy neměla moc peněz, Moisésova matka si musela přivydělávat praním prádla sousedům.

Aby mohl Caicedo rozvíjet svůj talent v akademii Independiente del Valle (s níž má mimochodem Brighton chytře uzavřené partnerství), platil mu místní trenér Ivan Guerra lístky na autobus a jídlo. Vyplatilo se. Běhavý defenzivní záložník, jenž obdivuje N’Gola Kantého a mezi jehož přednosti patří vynikající čtení hry a odebírání balonu, debutoval už v osmnácti za reprezentaci.

Fotbalisté Ekvádoru se radují z gólu Moisése Caiceda (s číslem 23) proti Senegalu.

V Brightonu mu ale trvalo, než ukázal svůj potenciál. Dlouho si zvykal na nové prostředí i jazyk, sžíval se s konkurencí. Proslulou Premier League sledoval z lavičky náhradníků. „Těžko se tomu teď věří, ale obtížně jsme pro něj hledali prostor,“ líčil technický ředitel David Weir.

Klub prostřednictvím platformy TransferRoom, kde přes 650 klubů z celé planety transparentně nabízí, prodává i poptává hráče, vytipoval pro Caiceda belgický Beerschot z Antverp.

Trefa.

Už po podzimu 2021 Brighton přerušil původně celoroční hostování a povolal svou naději, jež se s výzvou v další cizí zemi popral víc než důstojně. V závěru sezony 2021/22 se prosadil do základní sestavy a v té minulé byl, jak jsme zmínili, už nezpochybnitelnou oporou.

Teď se díky Chelsea stal nejdražším fotbalistou anglických dějin.