Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

David Čermák
  9:00
Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt roce odvážný pokus vzdala. Mysleli jste si také, že tím to pro Mohammeda Ihattarena končí?

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu. | foto: Profimedia.cz

Tak tedy pozor. Vypadá to, že tuhle kariéru se možná ještě povede zachránit. V zeleno-žlutém dresu Fortuny Sittard se rozjel, od léta stihl už čtyři góly a šest asistencí.

Zhubl, šel do sebe, nevyvádí hlouposti a zase slyší potlesk.

„Což tady už nikdo nečekal,“ poví Mikos Gouka, nizozemský novinář z webu ad.nl. „Když mu to nevyšlo ve Slavii, bral jsem to jen jako další marný pokus. Vypadalo to, že je napořád odsouzený k neúspěchu.“

Potřebujete lehce připomenout, co je vlastně Ihattaren zač? Bývalý nizozemský mládežnický reprezentant, mimořádně talentovaný, s kouzelnou levačkou a výjimečným fotbalovým citem.

Jenže dlouho taky flákač a potížista, který vymetal noční kluby, trápil trenéry, zapletl se s marockou mafií a u soudu se zpovídal z napadení přítelkyně.

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Jeho složitou povahu postupně poznali v Eindhovenu, Juventusu, Sampdorii i Ajaxu. A před dvěma lety i ve Slavii, kam Ihattarenovi pomohla mimo jiné přímluva hráčského agenta Jiřího Müllera.

Na první pohled bylo znát, že bude muset hodně zabrat, aby splnil nároky kouče Jindřicha Trpišovského. Ale proč to s ním nezkusit? Třeba proto, že Ihattaren už toho nasliboval dost a dost, ale vždycky zůstalo u slov. Také ve Slavii ujišťoval, že rychle zhubne a fyzičku dožene, ale už soustředění v Portugalsku odhalilo, že nestíhá. Po návratu putoval do béčka a původně roční smlouvu mu klub usekl už po třech měsících.

Mohamed Ihattaren během soustředění Slavie v Portugalsku. Z něj se však vrátil a putoval do třetiligového béčka.

Že se polepší a přestane plýtvat nadáním, to už tvrdil mockrát. Blízkým, fanouškům, sám sobě. Ale až ve chvíli, kdy mu už nevěřil vůbec nikdo, vzal předsevzetí konečně vážně.

V létě 2024 udělal tlustou čáru.

Smazal všechny předchozí fotky na Instagramu. Odstřihl se od minulosti. A rozhodl se, že promění poslední šanci, kterou dostal v zachraňujícím se Waalwijku. Sestupu sice nezabránil, zato zaujal Dannyho Buijse, kouče Sittardu.

„On má hlavní zásluhu na tom, že se Ihattaren znovu chytil,“ má jasno reportér Gouka. „Buijs umí vycházet s problémovými hráči nebo oživit ty, kteří hazardují se svým talentem. Pamatujete na Alena Haliloviče? Od šestnácti reprezentoval Chorvatsko, patřil Barceloně i AC Milán, ale nikde se nechytil. Až v Sittardu, díky trenérovi.“

Ihattaren mu vděčí také, ale přepnout musel sám: konečně se zbavil traumatu ze smrti tatínka Mostafy, kterého ztratil už v sedmnácti. Přestal vyvádět mimo hřiště, našel klid. Rozruch vzbudil za poslední rok a půl, jen když oznámil, že by rád reprezentoval Maroko, odkud jeho rodina pochází.

„Když se nedařilo, v Nizozemsku mě všichni vymazali,“ postěžoval si. „Přitom já se trápil. Nevěděl jsem, jestli chci vůbec ještě hrát fotbal. Teď už vím. Chci zase hrát na top úrovni a s Marokem na mistrovství světa. A uvidíte, že to dokážu.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Betis vs. AtléticoFotbal - - 5. 2. 2026:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 3.27
  • 3.41
  • 2.06
Bergamo vs. JuventusFotbal - - 5. 2. 2026:Bergamo vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
5. 2. 21:00
  • 2.71
  • 3.13
  • 2.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Po výbuchu ve Slavii šel do sebe. Teď chce polepšený Ihattaren s Marokem na MS

Mohammed Ihattaren v dresu Sittardu.

Když se fotil po podpisu smlouvy, schovával se za sešívaným dresem, aby nebylo poznat, že mu po měsících zahálení narostlo pořádné břicho. Fotbalová Slavia se rozhodla, že mu dá šanci, ale po čtvrt...

5. února 2026

Jak reprezentace uvažovala, když chtěla odklad ligy? Ovlivnily to i evropské poháry

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Slávisté mohli proti Olomouc nastoupit tři dny po jejím náročném zápase v evropských pohárech. Sparta naopak k vyhecovanému souboji na Bohemians hned po odvetném osmifinále Konferenční ligy nemusí....

5. února 2026  8:30

Fenerbahce děkuje Erdoganovi, u Saúdů vyjednal francouzského reprezentanta

Francouzský reprezentant N´Golo Kanté (vpravo) během utkání s Ukrajinou.

Je to další důkaz hlubokého propojení fotbalu a vysoké politiky. Jakmile do tureckého Fenerbahce dorazil zkušený francouzský reprezentant N’Golo Kanté ze saúdskoarabského Al-Ittihádu, předseda klubu...

5. února 2026  6:30

Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres

Baráž proti Irsku se odehraje v Edenu 26. března,.

Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...

4. února 2026  19:08

Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili

Slavia U19 před zápasem mládežnické Ligy mistrů.

Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...

4. února 2026  18:59,  aktualizováno  19:05

Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce

Trenér Miroslav Koubek a generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd...

Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...

4. února 2026  17:27

Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze

Trenér City Pep Guardiola rozhazuje ruce.

Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...

4. února 2026  15:51

Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé

Šéf FIFA Gianni Infantino si podává ruku se šéfem FAČR Davidem Trundou.

Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...

4. února 2026  14:13

Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku

Kouč Chelsea Liam Rosenior během utkání s Arsenalem v semifinále Ligového...

Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...

4. února 2026  13:26

Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem

Angel Gomes (vlevo) z Anglie a Oscar Gloukh z Izraele.

V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační...

4. února 2026  11:28

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

4. února 2026  7:29

Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru

Patrick Schick z Leverkusenu (vpravo) slaví svůj gól ve čtvrtfinále Německého...

Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...

3. února 2026  22:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.