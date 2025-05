Ještě neví, co ho čeká. Raději to třikrát zopakuje, abyste měli jistotu, že si nevymýšlí: „Netuším, všechno se teprve bude řešit.“ Pavel Kadeřábek, jeden z nejméně doceněných českých fotbalistů, po...

Pomalu se chýlí ke konci sezony ve fotbalových ligách a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

Byl jednou z nejvýraznějších postav fotbalistů Bohemians v jejich nejslavnější éře. Významně přispěl k jejich jedinému titulu z ročníku 1982/83, ve kterém se klokani navíc probili až do semifinále...

Rebelie! A s uzarděním první liga. Když Sparta naposledy padla pětkrát v řadě

Nebyla to taková fotbalová tragédie, jako když o tři roky dřív Sparta sestoupila do druhé ligy. Ale o tom, jak tým vypadal na konci jara 1978, dost vypovídají následující řádky: „Bylo by lichotivé,...