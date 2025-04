Liverpool se přiblížil dohodě se Salahem. Zůstat by měl i kapitán Van Dijk

Mohamed Salah z Liverpoolu slaví gól do sítě Newcastlu. | foto: AP

Salah je dlouhodobě jedním z nejdůležitějších hráčů Liverpoolu, v současném ročníku dal 32 gólů ve všech soutěžích, z toho 27 v Premier League a má zásadní podíl na tom, že tým téměř jistě získá dvacátý titul v historii.

„Liverpool a Salah se blíží dohodě, klub udělal vstřícný krok, ale ještě nic uzavřeno není,“ píše BBC.

Sám egyptský útočník v průběhu loňského podzimu několikrát zopakoval, že nabídku na nový kontrakt neobdržel. Loni v září dokonce naznačil, že by to mohla být jeho poslední sezona v Liverpoolu, byť opakovaně tvrdil, že by na Anfieldu rád zůstal.

V listopadu řekl, že pravděpodobnější je odchod a v závěru roku poznamenal, že dohoda je daleko. Pokud by v Liverpoolu nepokračoval, zřejmě by zamířil do Saúdské Arábie, tamní kluby si mohou dovolit zaplatit kohokoli.

Ale v posledních dnech se zdá, že se situace změnila.

Trenér Arne Slot otázkám na budoucnost svých opor čelí takřka na každé tiskovce. V minulých dnech říkal, že Salah se jistě rozhodně správně.

Egyptský útočník je v Liverpoolu od roku 2017 a má úchvatnou bilanci. Odehrál 394 zápasů, dal 243 branek a na dalších 111 gólech se podílel asistencí.

Sehrál klíčové role při triumfech v Lize mistrů 2019 a o rok později v Premier League. Tenkrát Liverpool získal ligový titul po třiceti letech.

Nizozemský stoper a kapitán Virgil van Dijk je se Salahem nejdůležitějším hráčem týmu. Nyní prozradil, že jednání o jeho smlouvě vypadají pozitivně. „Ano, je tam pokrok,“ řekl stoper. „Nezlobte se, víc říct nemůžu, jde o interní jednání a uvidíme, jak to dopadne. Miluju klub i fanoušky.“

Naopak ohledně pravého obránce Trenta Alexandera-Arnolda to vypadá, že jako volný hráč zamíří do Realu Madrid.