Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou a ta pravidelně zveřejňuje jejich platy - zvlášť čistý příjem (který najdete v následujícím přehledu) a poté i celkový výdělek i se všemožnými bonusy. Nejsou tam pak pochopitelně zahrnuté individuální zisky hráčů pramenící z různých spoluprací a reklamních smluv.
Lionel Messi, Inter Miami (253,1 milionů korun) Nepřekvapí, že zdaleka největší hvězda má i nejvyšší plat. A to považte, že v součtu se všemožnými bonusy se Messi dostane skoro na dvojnásobek. V Interu Miami kope od léta 2023 a i v osmatřiceti patří k nejlepším hráčům soutěže. Naposledy s 29 góly ovládl tabulku střelců základní části.
Son Hung-min, Los Angeles FC (218,7 milionů korun). Zatím poslední velké jméno, které MLS přivítala. Po 10 letech v Tottenhamu, kde se rozloučil triumfem v Evropské lize, zamířil Son do Los Angeles a stal se druhým nejlépe placeným hráčem v soutěži.
Serqio Busquets, Inter Miami (179,3 milionů korun). Třetím v žebříčku je opět hráč Interu Miami a opět barcelonská legenda. Busquets se k týmu, jenž vlastní David Beckham, připojil pouhý den po Messim. Zatímco Argentinec to vzal ještě přes PSG, Busquets šel přímo z Katalánska.
Miguel Almirón, Atlanta United (127,7 milionů korun). Možná vás překvapí, že zrovna on je čtvrtým nejlépe placeným borcem. Pamatujete si ho ze štace v Newcastlu? Strávil tam šest let a bylo to jeho jediné angažmá v Evropě. Letos v lednu zamířil do Atlanty, což pro něj byl velký návrat - právě odtud totiž předtím zamířil do Anglie.
Jordi Alba, Inter Miami (126,5 milionů korun). Do třetice (a ne naposledy) Inter Miami a bývalý hráč Barcelony. Podobně jako Busquets i Jordi Alba následoval Messiho jen po několika málo dnech.
Wilfried Zaha, Charlotte FC (56,2 milionů korun). Fanouškům ostrovního fotbalu je tohle jméno určitě povědomé. Dvakrát se neúspěšně zkoušel prosadit v Manchesteru United, nakonec se ale proslavil v mateřském Crystal Palace. Odtud po dlouhých letech zamířil do Galatasaraye, který ho po roce poslal hostovat do Lyonu a letos v lednu ho pro změnu zapůjčil do MLS.
Luis Suárez, Inter Miami (31,6 milionů korun). Má výrazně nižší plat než další jeho někdejší parťáci z Barcelony. Zčásti to ale může být tím, že se k Interu Miami připojil až o půl roku později. Předtím se vrátil do rodné Urugaye a rok kopal také za brazilské Gremio.
Thomas Müller, Vancouver Whitecaps FC (27 milionů korun). Je to nezvyk vidět ho v jiném dresu, než je ten Bayernu Mnichov. Müller strávil v Bavorsku dlouhých pětadvacet let, drtivou většinu své kariéry. A klidně by pokračoval, jenže klub s ním neprodloužil smlouvu, a tak zamířil jako volný hráč do Vancouveru.
Marco Reus, Los Angeles Galaxy (18,5 milionů korun). Další německá legenda spjatá převážně s jedním klubem, jen v případě Reuse to byl Dortmund, nikoli Bayern. Těžko říct, kam by to třeba dotáhl nebýt opakovaných zranění. Do Ameriky odešel v létě 2024 po neúspěšném finále Ligy mistrů.
Ondřej Lingr, Houston Dynamo (16,8 milionů korun). Ze tří českých hráčů, jejichž plat MLS zveřejnila (Tomáš Wiesner v seznamu chybí, pozn. aut), má nejvíc a bere jen o kus méně než slavný Reus. Do Houstonu přišel Lingr letos v březnu poté, co neúspěšně zkoušel restartovat kariéru ve Slavii. Začal výborně, v prvních dvou zápasech se dvakrát gólově prosadil, pak se mu ale už tolik nedařilo. Přesto si při posledním srazu vysloužil pozvánku do reprezentace.
Tomáš Ostrák, St. Louis City SC (14,7 milionů korun). V Česku se vyloženě mihnul. Jakožto odchovanec Frýdku-Místku zamířil v útlém věku do Německa, kde hrál až do léta 2022. Od té doby je v MLS. Za St. Louis stihl 74 zápasů, vstřelil pět gólů a k nim přidal pět asistencí.
Pavel Bucha, FC Cincinnati (10 milionů korun). Slávistický odchovanec, který se však v dospělém fotbale prosadil až v Plzni. Odtud však v únoru 2024 překvapivě zamířil do Cincinnati. Za rok a půl odehrál slušných 84 zápasů, třináctkrát se gólově prosadil a na dalších pět branek přihrál.
Victor Olatunji, Real Salt Lake (12,6 milionů korun). Jeden ze dvou letních přestupů na trase Letná - USA. Olatunjiho si Sparta vytáhla po povedeném půlroce v Liberci, navzdory několika důležitým gólům se však v hlavním městě trvale neprosadil. V aktuálním ročníku po návratu Briana Priskeho hrál minimálně a odchod byl nevyhnutelný. V MLS zatím stihl čtyři góly v devíti zápasech.
Albert Rusnák, Seattle Sounders FC (54,3 milionů korun). Možná vás překvapí, že nejlépe placený slovenský fotbalista v MLS bere více než všichni Češi dohromady. Rusnák, odchovanec Košic, jenž strávil několik let v mládeži Manchesteru City, hraje v MLS od roku 2017. Po pěti letech vyměnil Salt Lake za Seattle, kde působí dodnes. Celkem už v Americe odehrál přes tři stovky zápasů.
Samuel Gidi, FC Cincinnati (11,3 milionů korun). Do tohohle Buchova spoluhráče byste určitě neřekli, že má slovenské občanství. Teprve jedenadvacetiletý defenzivní fotbalista se narodil v Ghaně a přes tamní spřízněný klub Žilina Africa se dostal na Slovensko. Tam tři roky pravidelně nastupoval a letos v srpnu odešel do MLS. Příjmy všech další hráčů i se započtenými bonusy naleznete zde: https://mlsplayers.org/resources/salary-guide
