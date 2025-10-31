|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?
MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?
Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...
Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka
Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...
Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...
Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu
Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...
Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!
Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...
Cedidla půjde na „svůj“ Zlín. Na čaroděje Dostála v bráně se netěším, říká
Probil se do české reprezentace a připsal si v ní premiérový start. V roli klíčového hráče sestavy bojuje s fotbalisty Jablonce o nejvyšší příčky v první lize. Nyní zažije krajní obránce či záložník...
Koutný roste pro velký klub, cítí v Sigmě. Dle dat je nejlepší v lize, pomáhá chemie
Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po třinácti zápasech fotbalové Chance...
Jihlavští rozebrali béčko Sparty. Křehlíkovi stačilo na hattrick 16 minut
Jihlavští fotbalisté porazili doma v 15. kole druhé ligy béčko Sparty 4:0. Hattrickem v první půli v rozmezí 16 minut se o to postaral Miroslav Křehlík. Prostějov remizoval s Příbramí bez branek,...
Mbappé má první Zlatou kopačku pro nejlepšího ligového střelce Evropy
Francouzský fotbalový útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid převzal svou první Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce evropských fotbalových soutěží. Šestadvacetiletý francouzský reprezentant si trofej...
Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky
Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31....
Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní
Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...
Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem
Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...
Tresty za sázkařský skandál v Turecku. Federace suspendovala 149 rozhodčích
Turecká fotbalová federace suspendovala 149 rozhodčích kvůli sázení na zápasy. Tresty zákazu činnosti se pohybují mezi osmi měsíci až rokem. Předseda federace Ibrahim Haciosmanoglu v prohlášení...
Na hřiště v 61 letech. Majitel klubu naskočil proti pohárovému soupeři Sparty
Na hřišti strávil jen zhruba čtyři minuty a s balonem se nepotkal, ale přesto zaujal. Ještě aby ne. Aurelienu Ghisovi, majiteli třetiligového rumunského týmu Sanatatea Kluž, je totiž 61 let a ve...
Hyský je za říjen nejlepším trenérem ligy, hráčům vládl pardubický Patrák
Hráčem měsíce ve fotbalové lize se poprvé stal pardubický útočník Vojtěch Patrák. Mezi trenéry zvítězil Martin Hyský, který se v říjnu přesunul z Karviné do Plzně. Výsledky zveřejnila Ligová...
Prodej rodinného domu 6+1, Světlá Hora Suchá Rudná, okres Bruntál
Světlá Hora - Suchá Rudná, okres Bruntál
3 590 000 Kč
Soupeř Sparty je bez trenéra, Iordanescu dostal v Legii padáka
U fotbalistů polské Legie Varšava, kteří se utkají 27. listopadu v Konferenční lize s pražskou Spartou, skončil trenér Edward Iordanescu. Vedení odvolalo rumunského kouče kvůli špatným výsledkům,...
MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?
Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...