Šampiony MLS jsou poprvé fotbalisté New Yorku, finále vyhráli na penalty

Newyorský celek mířil k vítězství už po devadesáti minutách, ale v nastavení ztratil vedení, které mu zajistil v závěru prvního poločasu Argentinec Valentín Castellanos, s 19 góly nejlepším střelcem základní části. Ve čtvrté dodatečné minutě ale poslal zápas do prodloužení chilský útočník Felipe Mora.

Přes řadu dalších šancí dospělo utkání do penalt, při nichž dva ze čtyř střelců vychytal brankář Sean Johnson a newyorský celek vyhrál rozstřel 4:2. Johnson byl poté vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále.

Portland usiloval o druhý titul po roce 2015, výhodu domácího prostředí měli Timbers díky většímu počtu bodů v základní části, v níž obsadili čtvrté místo v Západní konferenci. Newyorský tým prošel do play off pro změnu ze čtvrtého místa ve Východní konferenci, jeho dosavadním maximem od vstupu do zámořské ligy v roce 2015 bylo čtvrtfinále.