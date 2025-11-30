Messi si zahraje ve finále play off MLS o další trofej, Miami čeká Vancouver

  9:23
Argentinský fotbalista Lionel Messi postoupil s Interem Miami do finále play off MLS a do své bohaté sbírky může přidat další trofej. Floridský tým v sobotu porazil FC New York City 5:1 a ovládl Východní konferenci. Ve finále MLS Cupu se Miami utká 6. prosince s Vancouverem, který zdolal San Diego 3:1. V dresu kanadského klubu usiluje o úspěch německá hvězda Thomas Müller, jenž v létě přišel do MLS po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století.

Kapitán Interu Miami Lionel Messi s trofejí pro vítězný týmy Východní konference MLS. | foto: AP

Messi vyšel v sobotu střelecky naprázdno po šesti zápasech, v nichž nasázel deset gólů. Zastoupil ho krajan Tadeo Allende, který rozhodl o výhře Miami hattrickem. Messi se podílel na vítězství přihrávkou u branky Matea Silvettiho na 3:1 a připsal si 405. asistenci v kariéře. Podle médií tím osminásobný držitel Zlatého míče překonal historický rekord maďarské legendy Ference Puskáse.

Tadeo Allende z Interu Miami překonává Matta Freese z New York City FC.

Trofej pro vítěze Východní konference přinesl po utkání na hřiště španělský tenista Carlos Alcaraz. Miami se probojovalo do finále poprvé. V úvodních pěti sezonách v soutěži bylo maximem Interu první kolo play off. Messi přišel do týmu předloni. Mistr světa z roku 2022 získal v minulosti 35 trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain.

Nejčtenější

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Tah, který nemá obdoby. Slavia po šesti letech bez cizinců, jak to mají další týmy?

Hráči Slavie se radují po proměněné penaltě Mojmíra Chytila.

Před šesti lety a dvěma měsíci proti Příbrami (3:1) pánové Kolář, Holeš, Kúdela, Frydrych, Zelený, Masopust, Hušbauer, Souček, Ševčík, Provod a Tecl. V sobotu v utkání se Slováckem (3:0) pro změnu...

30. listopadu 2025  10:30

Slončík sestřelil Jablonec a v Hradci mu přibývají góly. Co Plzeň? „Vím jen fakta“

Tom Slončík (vpravo) se raduje po vstřeleném gólu v 84. minutě spolu s...

Před třemi týdny v roli střídajícího hráče vstřelil Slovácku dva góly, nyní už v základní sestavě dal Jablonci také dva. Záložník fotbalového Hradce Tom Slončík se tak při výhře 2:0 dostal už na šest...

30. listopadu 2025

Slávista v pardubickém dresu Trédl: Na Spartu se těším, zápas beru jako derby

Jablonecký Martin Cedidla a Jan Trédl z Pardubic v souboji o míč.

Ač mají pardubičtí fotbalisté v první lize odkopaných už šestnáct utkání, sám se objevil jen v šestici z nich. Krajní obránce Pardubic Jan Trédl se do sestavy vrátil až po příchodu nového kouče Jana...

30. listopadu 2025  9:03

Nejlepší střelec, bek i další forvard. O koho může Dynamo po policejní razii přijít?

Českobudějovický Chukwudi Igbokwe slaví svůj gól.

Třech nigerijských fotbalistů se podle informací iDNES.cz týkají problémy po kontrole cizinecké policie v českobudějovickém Dynamu. Českou republiky musí do sedmi, respektive třiceti dnů opustit...

30. listopadu 2025

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Slováckem.

Navzdory pohodlné a přesvědčivé výhře 3:0 si neodpustil poznámku k produktivitě. „Škoda druhé půle, že jsme ze všech těch šancí vytěžili jenom jeden gól. Vítězství mohlo být vyšší, kdybychom byli...

30. listopadu 2025

Slavia, naše hrdost. Oblékat i český nároďák? Lákadlo, říká šéf firmy Castore

Premium
Tom Beahon spolu se svým bratrem Philem založili firmu Castore, značku dresů, v...

Každý den vstává v pět hodin ráno a před šestou už je v kanceláři. S cílem být o jedno procento lepší než předchozí den. A plán mu vcelku vychází. Tom Beahon je spolumajitelem firmy Castore, jejíž...

30. listopadu 2025

Fulham nástupem šokoval Tottenham, City ustálo drama. Sunderland i Newcastle slaví

Kenny Tete z Fulhamu (vlevo) slaví úvodní gól spolu s Harrym Wilsonem a Ryanem...

Pět zápasů 13. kola nabídnul sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United. Ačkoliv na domácí půdě vedl 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v...

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  22:59

Jen pusa na líco! Žádný extrém. Majitel děkoval koučovi a Baník konečně slavil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Radostným polibkem majitel klubu Václav Brabec odměnil trenéra fotbalistů ostravského Baníku Tomáše Galáska za výhru nad Duklou Praha 3:1. Dodržel tak svá slova, která řekl kouči v týdnu před zápasem...

29. listopadu 2025  22:29

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  21:42

Alégué obvinil fanoušky Hradce z rasismu. Nic se nezměnilo, liga musí něco dělat, říká

Královéhradecký Elbel (vpravo) se snaží zastavit jabloneckého Alegueho.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué po sobotním utkání 17. kola první ligy v Hradci Králové obvinil domácí fanoušky z rasismu. Podle něj vydávali opičí zvuky. Osmadvacetiletý kamerunský křídelník to...

29. listopadu 2025  21:01

Experti se divili penaltě na slávistu Chorého, sudí viděl podražení

Mojmír Chytil oslavuje gól s Tomášem Chorým.

Kouč hostujících fotbalistů Roman Skuhravý, který v dlouhé černé bundě a svítivě žlutých teniskách u lajny žil se svým týmem, se okamžitě chytil za hlavu. Domácí útočník Tomáš Chorý naopak rychle...

29. listopadu 2025

