Messi si zahraje ve finále play off MLS o další trofej, Miami čeká Vancouver

Messi vyšel v sobotu střelecky naprázdno po šesti zápasech, v nichž nasázel deset gólů. Zastoupil ho krajan Tadeo Allende, který rozhodl o výhře Miami hattrickem. Messi se podílel na vítězství přihrávkou u branky Matea Silvettiho na 3:1 a připsal si 405. asistenci v kariéře. Podle médií tím osminásobný držitel Zlatého míče překonal historický rekord maďarské legendy Ference Puskáse.
Trofej pro vítěze Východní konference přinesl po utkání na hřiště španělský tenista Carlos Alcaraz. Miami se probojovalo do finále poprvé. V úvodních pěti sezonách v soutěži bylo maximem Interu první kolo play off. Messi přišel do týmu předloni. Mistr světa z roku 2022 získal v minulosti 35 trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain.