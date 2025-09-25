Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

Ve středu se Messi nejprve zapsal do statistik poté, co se podílel ve 43. minutě na trefě krajana Baltasara Rodrígueze. Ve druhém poločase se sám prosadil dvakrát včetně závěrečné sólové akce. Mezitím vstřelil třetí gól hostů z penalty Luis Suárez, jenž se vrátil po třízápasovém trestu za plivnutí na člena realizačního týmu Seattlu.
Miami se po třetí výhře za sebou posunulo na třetí místo Východní konference. K vylepšení osobní bilance má aktuálně nejlepší střelec soutěže Messi do konce základní části ještě pět zápasů.