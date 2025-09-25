Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

Lionel Messi pomohl dvěma góly Interu Miami k vítězství 4:0 v New Yorku nad týmem City a zároveň k postupu do play off MLS, navíc si připsal asistenci i další rekord. Kapitán argentinských mistrů se jako první v ligové historii podílel ve dvou sezonách za sebou minimálně na 35 brankách. Nyní má osmatřicetiletý hvězdný fotbalista bilanci 24 gólů a 13 nahrávek.

Lionel Messi během zápasu v New Yorku. | foto: Reuters

Ve středu se Messi nejprve zapsal do statistik poté, co se podílel ve 43. minutě na trefě krajana Baltasara Rodrígueze. Ve druhém poločase se sám prosadil dvakrát včetně závěrečné sólové akce. Mezitím vstřelil třetí gól hostů z penalty Luis Suárez, jenž se vrátil po třízápasovém trestu za plivnutí na člena realizačního týmu Seattlu.

Miami se po třetí výhře za sebou posunulo na třetí místo Východní konference. K vylepšení osobní bilance má aktuálně nejlepší střelec soutěže Messi do konce základní části ještě pět zápasů.

Messi dovedl Miami k výhře. Opět dvakrát skóroval a přepisuje rekordy MLS

