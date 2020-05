Fotbal v Americe se vrací, trénovat se zatím může jen samostatně

Může to být námět i pro české kluby, jak se zachovat při zásadním hlasování za necelé dva týdny. Pro dohrání sezony...

Sancho na roztrhání, chtějí ho tři giganti. A co další přestupové drby

Anglické křídlo Jadon Sancho do Realu Madrid, nebo do Barcelony? Philippe Coutinho z Barcelony do Chelsea? Nelson...