Devětatřicetiletý argentinský kanonýr Messi loni v zámořské lize rozšířil díky titulu svou bohatou sbírku trofejí. V této sezoně v základní části opět kraloval střelcům a převzal Zlatou kopačku – dal 26 gólů a k nim přidal 17 asistencí. Vyřazovací část ale pro něj i celý tým skončila hned na prvním soupeři.
Oba týmy měly v pátečním druhém duelu zpočátku minimum šancí. Když už vystřelily, brankáři Patrick Schulte i Dayne St. Clair v dresu Interu byli pozorní. Bezbrankový stav zlomil Rodríguez ve druhé minutě nastaveného času. Ukončil tak snahu Interu obhájit titul jako první klub od roku 2012, kdy to se povedlo fotbalistům Los Angeles Galaxy.
Messi po konci v reprezentaci, kterou dovedl ke zlatu a letos ke stříbru na mistrovství světa, má smlouvu v Miami do roku 2028.