V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Autor: ,
  23:23
Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů světa se přihrávkami podílel na dvou gólech floridského celku.
Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS. | foto: Rebecca BlackwellAP

Lionel Messi se raduje se spoluhráči z gólu ve finále play off MLS.
Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.
Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.
Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.
5 fotografií

Miami se prvního titulu dočkalo v šesté sezoně po vstupu do soutěže a dva a půl roku poté, co tým posílil Messi, jeden z nejlepších fotbalistů historie.

Nyní osmatřicetiletý Argentinec získal v minulosti 35 velkých trofejí s Barcelonou a tři v dresu Paris St. Germain, ve sbírání úspěchů pokračuje i po přesunu do USA.

Lionel Messi ve finále play off MLS proti Vancouveru.

Inter hostil jubilejní 30. MLS Cup na svém stadionu ve Ford Lauderdale a dostal se do vedení už v osmé minutě, kdy si vstřelil vlastní gól obránce Vancouveru Edier Ocampo.

Po hodině vyrovnal Ali Ahmed, ale v 71. minutě poslal Messi ideální přihrávkou do brejku krajana Rodriga de Paula, jenž vstřelil druhý gól Miami. Výhru domácích zpečetil v šesté nastavené minutě Tadeo Allende po další Messiho asistenci.

V dresu Vancouveru musel skousnout porážku německý útočník Thomas Müller, jenž v létě přišel do MLS po konci angažmá v Bayernu Mnichov, kde strávil čtvrt století a získal s ním 35 trofejí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Cremonese vs. LecceFotbal - 14. kolo - 7. 12. 2025:Cremonese vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
7. 12. 12:30
  • 2.49
  • 2.94
  • 3.30
Jablonec vs. BohemiansFotbal - 18. kolo - 7. 12. 2025:Jablonec vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
7. 12. 13:00
  • 1.89
  • 3.57
  • 4.31
Elche vs. GironaFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Elche vs. Girona //www.idnes.cz/sport
7. 12. 14:00
  • 2.24
  • 3.46
  • 3.41
Brighton vs. West HamFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Brighton vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 1.57
  • 4.30
  • 6.15
Nice vs. AngersFotbal - 15. kolo - 7. 12. 2025:Nice vs. Angers //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 2.00
  • 3.67
  • 3.91
Cagliari vs. AS ŘímFotbal - 14. kolo - 7. 12. 2025:Cagliari vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 5.56
  • 3.77
  • 1.67
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů...

6. prosince 2025  23:23

Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick.

Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...

6. prosince 2025  21:35,  aktualizováno  23:09

Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Sparťanský obránce Patrik Vydra se snaží v utkání proti Olomouci odvrátit míč...

Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...

6. prosince 2025  21:25

Arsenal srazil gól v závěru, City se lídrovi přiblížilo. Liverpool předvedl další kolaps

Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  21:10

Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Útočník Harry Kane z Bayernu se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým...

6. prosince 2025  18:13,  aktualizováno  21:02

Hyský po výbuchu: Velká rána pro naše ambice, nebyli jsme dobře nastavení

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání na Slovácku

Dva měsíce zpátky slavil v Uherském Hradišti vítězství svého týmu pod kotlem karvinských fanoušků, kteří skandovali, aby nikam neodcházel. Už jako trenér Plzně teď utržil Martin Hyský na stejném...

6. prosince 2025  20:16

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

6. prosince 2025  19:56,  aktualizováno  20:11

Pokud Češi postoupí na MS, dvakrát budou hrát v nočních hodinách. Začnou s Koreou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Pokud čeští fotbalisté postoupí z březnového play off na mistrovství světa, odehrají první zápas ve skupině A proti Korejcům v mexickém Zapopanu 11. června ve 22 hodin východního standardního času,...

6. prosince 2025  19:24

Dukla - Liberec 1:1, rozjetí Severočeši se na Julisce zasekli, až v závěru srovnal Krollis

Fotbalisté Dukly se radují z gólu Michala Kroupy.

Liberečtí fotbalisté v 18. kole Chance Ligy nedokázali potvrdit skvělou formu. Na hřišti pražské Dukly pouze remizovali 1:1, když se v úvodní části prosadil domácí Kroupa. V závěru vystřelil Slovanu...

6. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  18:01

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 170 volných pozic

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

6. prosince 2025  14:15,  aktualizováno  17:42

Janotka před Spartou látá sestavu, Sigma zvolila vůči fanouškům nečekaný krok

Olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Sobotní zápas mezi fotbalovou Olomoucí a Spartou bude v jednom aspektu jiný než ty předchozí. Sparťanští fanoušci neobsadí severní tribunu Androva stadionu. Po několika povedených výjezdech se Sigma...

6. prosince 2025  12:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.