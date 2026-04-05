Bucha dal první gól v sezoně MLS, porážku ale neodvrátil. Miami jen remizovalo

Obhájce titulu Inter Miami pokřtil nový vlastní stadion remízou 2:2 s Austinem.
Lionel Messi se střelecky prosadil popáté v ročníku a poprvé na Nu Stadium pro 26 700 diváků, kde je část tribuny pojmenovaná právě po argentinské hvězdě.
Messi rozjásal tribuny v desáté minutě a zařídil Miami vyrovnání, hosté se však podruhé dostali do vedení a o remíze rozhodl až v závěru Luis Suárez.
„Je to výjimečný okamžik. Všem se nám splnil sen,“ řekl spolumajitel Interu a bývalý skvělý anglický fotbalista David Beckham. Klub hledal domov deset let, dosud nastupoval ve Fort Lauderdale.