Krásné české trefy v MLS. Povedená zakončení z vápna vyšvihli Bucha i Ostrák

Čeští fotbalisté Pavel Bucha a Tomáš Ostrák se v sobotních utkáních MLS zapsali mezi střelce, navíc přidali i asistenci. Bývalý plzeňský záložník Bucha pomohl Cincinnati k výhře 3:2 v Portlandu, další středopolař Ostrák musel skousnout porážku St. Louis 2:3 v Chicagu. Gól a asistenci si připsal také hvězdný Lionel Messi po návratu do sestavy Interu Miami.
Tomáš Ostrák se v poločase vrací do kabiny. | foto: Reuters

Sedmadvacetiletý Bucha se do statistik zapsal poprvé v 10. minutě, kdy jeho přihrávku proměnil v úvodní gól Kevin Denkey. Ve 25. minutě pak bývalý mládežnický reprezentant napřáhl z pravé strany pokutového území a tvrdou ranou do horní části branky zaznamenal svou třetí trefu v ligové sezoně. Deset minut před koncem mohl Bucha těsné vedení 3:2 svého týmu zvýšit, ale jeho pokus ve slibné šanci zlikvidoval nohou domácí brankář Maxime Crepeau.

Buchův gól:

První gól od loňského března vstřelil Ostrák, který se ve 47. minutě poblíž značky pro penaltu zbavil bránícího hráče Chicaga a technickou střelou vyrovnal na 1:1. Bývalý hráč Karviné o dvanáct minut později centrem do pokutového území přihrál Marcelu Hartelovi na druhý gól St. Louis. Hosté však vedení 2:1 neudrželi a poté, co Ostrák v 67. minutě střídal, dvakrát inkasovali.

Ostrákova branka:

Ostrákovo St. Louis je po třech porážkách ze čtyř zápasů předposlední v Západní konferenci, Buchovo Cincinnati naopak těsně vede na Východě.

Messi po třech vynechaných soutěžních zápasech kvůli zranění stehenního svalu pomohl z pozice střídajícího hráče k výhře Miami 3:1 nad Los Angeles Galaxy. Kapitán argentinských mistrů světa přišel na hřiště na začátku druhého poločasu a po vedoucím gólu Jordiho Alby a vyrovnání hostujícího Josepha Paintsila vstřelil vítězný gól v 84. minutě, když obešel dva soupeře a z hranice vápna zakončil přesně k tyči. Devatenáctým gólem se tak Messi osamostatnil v čele tabulky střelců MLS a v 89. minutě ještě vyzval patičkou ke skórování svého bývalého spoluhráče z Barcelony Luise Suáreze.

Miami vyhrálo po dvou zápasech a je v tabulce Východní konference páté.

