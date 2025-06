Rekordní výhra. Bayern Mnichov porazil na MS klubů amatéry z Aucklandu 10:0

Fotbalisté Bayernu Mnichov vstoupili do mistrovství světa klubů drtivou výhrou 10:0 nad Aucklandem, což je rekordní výsledek soutěže. Kingsley Coman se již v 6. minutě postaral o první gól celého...

Od našeho zpravodaje na Slovensku Honza, devatenáct let, odmaturoval, půjde na geografii na Karlově univerzitě. Během sezony věrný fanoušek Slavie, což snadno poznáte podle červenobílých náramků na zápěstí a taštičky s nápisem TS....

ONLINE: Česko - Německo, o naději na postup se dvěma změnami, hraje Karabec

Čeští fotbalisté do 21 let hrají svůj druhý zápas na letošním evropském šampionátu. Proti Německu musí bodovat, aby udrželi naději na postup do vyřazovací fáze. Utkání v Dunajské Stredě má výkop ve...