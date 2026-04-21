West Ham opustila kritizovaná baronka. Křetínský jí děkuje: Měla zásadní přínos

Bradyová se stala členkou představenstva West Hamu v roce 2010 poté, co David Sullivan a David Gold dokončili převzetí klubu z Premier League. Sehrála důležitou roli při přesunu z Upton Parku, který byl domovským stadionem klubu více než 100 let, na London Stadium v roce 2016, což podstatně zvýšilo kapacitu hlediště na přibližně 60 000 míst.
Rezignující místopředsedkyně v prohlášení uvedla, že jí bylo ctí pracovat pro West Ham. „Společně jsme dosáhli pozoruhodných milníků, ale vrcholem pro mě vždycky bude vítězství v Evropské konferenční lize (nyní jen Konferenční liga). To je okamžik, který mi navždy zůstane v paměti,“ poukázala na triumf z roku 2023.
„Chci Karren co nejupřímněji poděkovat za naši spolupráci od roku 2021 a za veškerou práci, kterou v minulosti pro klub odvedla. Její přínos k růstu West Hamu, jako například dlouhodobá smlouva na London Stadium, příchod akcionářů a rekordní britský přestup Declana Riceho (do Arsenalu), byl naprosto zásadní a ne vždy plně doceněný,“ řekl Křetínský, který je spolumajitelem West Hamu a zároveň předsedou představenstva pražské Sparty.
Bradyová se i přes komerční pokrok stala mezi fanoušky West Hamu kontroverzní postavou. Kritizovali ji za přesun na nový stadion, zvýšení ceny vstupenek a nevyužití triumfu v Konferenční lize.
Tým s českým reprezentantem Tomášem Součkem hraje v anglické lize o záchranu. Pět kol před koncem patří „Kladivářům“ první nesestupová pozice. Na osmnáctý Tottenham mají náskok pouhé dva body.