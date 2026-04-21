West Ham opustila kritizovaná baronka. Křetínský jí děkuje: Měla zásadní přínos

Autor: ,
  14:33
Místopředsedkyně fotbalového West Ham United Karren Bradyová po 16 letech rezignovala na funkci. Klub ohrožený sestupem z anglické ligy to uvedl na svém webu. Sedmapadesátiletá baronka se bude nadále věnovat obchodu či své dlouhodobé roli v televizním seriálu The Apprentice. Za odvedené služby jí poděkoval i spolumajitel klubu Daniel Křetínský.

Karren Bradyová podporuje West Ham. | foto: Profimedia.cz

Bradyová se stala členkou představenstva West Hamu v roce 2010 poté, co David Sullivan a David Gold dokončili převzetí klubu z Premier League. Sehrála důležitou roli při přesunu z Upton Parku, který byl domovským stadionem klubu více než 100 let, na London Stadium v roce 2016, což podstatně zvýšilo kapacitu hlediště na přibližně 60 000 míst.

Rezignující místopředsedkyně v prohlášení uvedla, že jí bylo ctí pracovat pro West Ham. „Společně jsme dosáhli pozoruhodných milníků, ale vrcholem pro mě vždycky bude vítězství v Evropské konferenční lize (nyní jen Konferenční liga). To je okamžik, který mi navždy zůstane v paměti,“ poukázala na triumf z roku 2023.

Wolves s Krejčím sestupují z Premier League, rozhodla remíza West Hamu

„Chci Karren co nejupřímněji poděkovat za naši spolupráci od roku 2021 a za veškerou práci, kterou v minulosti pro klub odvedla. Její přínos k růstu West Hamu, jako například dlouhodobá smlouva na London Stadium, příchod akcionářů a rekordní britský přestup Declana Riceho (do Arsenalu), byl naprosto zásadní a ne vždy plně doceněný,“ řekl Křetínský, který je spolumajitelem West Hamu a zároveň předsedou představenstva pražské Sparty.

Bradyová se i přes komerční pokrok stala mezi fanoušky West Hamu kontroverzní postavou. Kritizovali ji za přesun na nový stadion, zvýšení ceny vstupenek a nevyužití triumfu v Konferenční lize.

Tým s českým reprezentantem Tomášem Součkem hraje v anglické lize o záchranu. Pět kol před koncem patří „Kladivářům“ první nesestupová pozice. Na osmnáctý Tottenham mají náskok pouhé dva body.

33. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
2. Manchester CityManchester City 32 20 7 5 65:29 67
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. ChelseaChelsea 33 13 9 11 53:42 48
7. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
8. BournemouthBournemouth 33 11 15 7 50:50 48
9. BrightonBrighton 33 12 11 10 45:39 47
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 33 9 12 12 42:49 39
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 33 4 8 21 34:67 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

