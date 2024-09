Odmítl hrát s Ruskem, teď jde do CSKA. Fanoušci nechápou: Ty pokrytče!

„Nestydíš se hrát v zemi teroristů? Pokrytče, šašku. Peníze nesmrdí, co? Vyměnil si je za svědomí...“ To jsou jen některé reakce lidí na sociální síti Instagram, kde má Bosňan Pjanič přes 5,8 milionu sledujících. „Fandil jsem ti, ale už si pro mě skončil,“ vzkazuje další.

Důvod? Radikální změna názorů. Před dvěma lety se bývalý hráč Juventusu či Barcelony spolu se spoluhráčem z reprezentace Edinem Džekem rozhodli kvůli ruské invazi na Ukrajinu bojkovat přípravný zápas s Ruskem.



„Nechápu rozhodnutí svazu. Vědí, co si o tom myslím,“ ozval se Pjanič jako první, načež se přidal jeho spoluhráč Edin Džeko: „Jsem absolutně proti odehrání tohoto zápasu. Nedovedu si to představit. Soucítím se všemi lidmi na Ukrajině v těchto pro ně těžkých časech.“

Po nátlaku dalších hráčů a fanoušků se zápas nakonec neuskutečnil.

Jediný střelec Říma Miralem Pjanič (uprostřed) slaví gól do sítě Turína.

Teď Pjanič otočil. „Vím, že hodně lidí řeší, co jsem řekl před dvěma lety. Ale vůči Rusku a ruskému fotbalu jsem nepověděl nic špatného. Omlouvám se, pokud moje slova někoho urazila,“ vysvětlil čtyřiatřicetiletý záložník po příletu do Moskvy, kde coby volný hráč podepsal roční smlouvu s opcí na další sezonu.

Jak známo, ruské kluby i národní tým mají nyní v mezinárodním fotbale utrum. FIFA a UEFA je kvůli vojenské invazi na Ukrajinu ze všech soutěží vyloučila. „Ruský fotbal teď sice zažívá těžké časy, ale věřím, že se to změní. Pocházím ze země, která zažila válku, vím, jaké to je, vím, jak politika ovlivňuje sport. Ale jsem fotbalista, soustředím se na to, abych dobře trénoval, hrál a pomohl CSKA.“

Pjanič prošel řadou zvučných klubů. Hrál za Olympique Lyon, AS Řím, Juventus, Barcelonu a Besiktas. Poslední dva roky strávil ve Spojených arabských emirátech v týmu Al Sharjah. Od června byl bez angažmá. Mluvilo se o návratu do Itálie, zájem měl Janov, nakonec zvolil Rusko.

„Miralemi, vítej doma!“ zvěstuje oficiální web CSKA Moskva, který novou posilu představil poněkud bizarním videem, kde hráč jede na stadionu Lužniky na koni. Parafráze na 14 let starou reklamu na pánský deodorant. Pamatujete? „Všechno je možné s mužem, který voní po Old Spice. Jsem na koni.“

A jak se v sedle uvelebil Pjanič? „Podívejte se na své oblíbené hráče. Zpět na mě. Na své oblíbené hráče. A na mě. Vidíte? Jsem zpět na koni.“