Klub za něj držel minutu ticha. „Zesnulý“ hráč si dal doma panáka a uklidňoval ženu

Bulharský fotbalový klub Arda Kardžali se omluvil za to, že před nedělním prvoligovým duelem proti Levski Sofia nechal omylem držet minutu ticha za svého bývalého hráče Petka Gančeva. Klub dostal...

Jindy ani pět střídání nestačí, v prvoligovém zápase se Slováckem trenér fotbalových Teplic Zdenko Frťala mohl klidně nechat na hřišti startovací jedenáctku až do závěrečného hvizdu. „Byl to jeden z...

Co hodinu dá gól. Schick slavil v objetí s Alonsem, ten pak zářil: Magický moment

Jen co hlavou trknul míč do sítě, s roztaženýma rukama se rozběhl k rohovému praporku. Vtom mu do cesty přiběhl jásající kouč Xabi Alonso a Patrika Schicka, slavícího českého reprezentanta, který v...