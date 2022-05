Malý velký Mino. Kluby mu vyplácely stamiliony, hráči ho milovali

Jenže tenkrát se Zlatan Ibrahimovic přepočítal. Sám se o tom rozepsal ve své autobiografii.

„Dorazil chlápek v džínách a vytahaném tričku, pod kterým se mu rýsovalo panděro. Začal do sebe cpát porci sushi určenou pro pět lidí a spustil: Tak ty si myslíš, že jsi dobrej, co? Pro mě jsi kus ho.... Tvoje statistiky jsou úplně na prd. Prodej porsche, hodinky si schovej do šuplíku a začni, hergot, trénovat třikrát víc než doteď! Pokud to neuděláš, nikdy ti agenta dělat nebudu.“