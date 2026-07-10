Miliony za Ambrose. Mladý záložník míří do Belgie, Anderlecht ho vykoupil z Polska

Ambros působil v Zabrze od předloňského roku a v uplynulé sezoně s Górnikem získal domácí pohár. Podle spekulací médií získá polský klub za českého hráče zhruba šest milionů eur (145,5 milionu korun), což by byla rekordní suma.
Ambros má za sebou přes padesátku startů napříč českými mládežnickými reprezentacemi. V aktuální kvalifikaci mistrovství Evropy zasáhl za jednadvacítku do všech sedmi zápasů.
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„Anderlecht je skvělý klub, největší v Belgii. Je také dobře známý po celé Evropě, takže je to pro mě obrovská čest být jeho součástí. Samozřejmě chci tady bojovat o trofeje a vyhrávat tituly. Kromě toho chci prostě vyhrát každý zápas a snažit se týmu pomoci góly a asistencemi,“ uvedl Ambros.