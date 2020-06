Jiná verze kanonýra. Škoda neměl ryzí talent, ani umetenou cestičku

Jenže ve skutečnosti už tehdy oba věděli, že společné dobrodružství končí.

Stárnoucí Škoda, byť si držel výtečnou efektivitu, sílu v soubojích a v touze po výhrách by klidně překousnul ocelovou tyč, se pomalu vytrácel ze sestavy.

Přednost dostávali hbitější, mrštnější, běhavější.

A taky levnější.

„Je čas jít,“ pochopil.

Půl roku před koncem smlouvy mu došlo, že další kontrakt už si nevyslouží. Slavia vykročila modernější a mladší cestou.

„Nezbylo by pro mě místo,“ řekl Škoda, když vzal nabídku z tureckého Rizesporu. Právě tam v pondělí večer dokonal své dílo. Jako 74. hráč v historii domácího fotbalu dosáhl na stý ligový gól.



„Je to paráda, ale všichni víme, že v dresu Slavie by to vyznělo ještě líp.“

Když si uvědomíte, že Škodův obrovský portrét svítí ze slávistického stadionu vedle největších legend Pláničky, Puče nebo Veselého, je vlastně věčná škoda, že na stovku nedosáhl tam, kde ho fanoušci nejvíc obdivovali. Ale nedá se svítit.

Milane, nebuď měkejš!

S mladším bráchou Michalem, rovněž velmi solidním střelcem, se učil pod známou pražskou značkou ČAFC. Zásadový a přísný táta Milan, který vyrůstal v Trutnově bez rodičů víceméně jako dítě ulice, je odmítl poslat na lepší fotbalové adresy, protože se obával, aby si o sobě kluci příliš nemysleli.

„Nebuďte měkejši! Na můj vkus jste příliš hodní. Já byl na hřišti hrozný grázl,“ opakoval jim.

Ačkoli sám zůstal zvenčí tvrďákem, úspěchy synů silně prožívá. Vystříhává o nich každou zmínku v novinách, aby jim na památku skládal fotbalovou kroniku.

Starší Milan, čerstvý člen Klubu ligových kanonýrů, začínal jako stoper, ale když se pustil do kličkování, nezastavil ho nikdo.

Nebuďte měkejši! starší rozhovor s otcem bratrů Škodových

Ten mladší, aktuálně patřící Příbrami, zase v mládí vyčníval coby levý obránce.



„Když byli malí, neřešil jsem čtyřky z matiky, ale trval jsem na tom, aby nevynechali jediný trénink. Jinak jsem jim dával absolutní svobodu,“ vyprávěl před léty táta Škoda.

I díky tomu Milan stojí na stovce a rozhodně ještě nekončí. Rád by pro Rizespor vykopal záchranu v turecké lize, což bude ještě docela kovbojka, a pak se uvidí.

Však ho znáte: když mu nadřízení důvěřují, odhodlaně se za ně bije.

Pokud kolem sebe cítí nepohodu, znejistí sám.

Nebyl to ryzí talent od boha, spíš ramenatý buldok s rychlou krátkou kličkou a velmi efektivním zakončením.

Jak se odmítají ropné miliony

Vykopal se přes Bohemians, krátké zastavení v Mladé Boleslavi až do Slavie. Prožil vzestupy a pády. Málem se Slavií sestoupil a zkrachoval, pak získal dva tituly a zahrál si Ligu mistrů. „Milan Škoda, to je šampion,“ zpívali mu fanoušci.

I do národního týmu to dotáhnul a nakonec vstřelil gól na mistrovství Evropy. Do žebříčku ligových kanonýrů, kterým s nedostižným číslem 447 vládne Josef Bican, se sice reprezentační trefy nepočítají, přesto se sluší říct, že „Škoďák“ je borec. Jiný než ostatní, protože nešel umetenou cestičkou.

Slávistický kapitán Milan Škoda a za ním spoluhráči křepčí před fanoušky po postupu do Ligy mistrů.

Stovka bývá pouze pro vyvolené a tím se poctivý útočník nikdy necítil. Kariéru si musel vydřít. Vždyť třeba trenér Koubek ho z nouze strčil na místo stopera.



Ani pak to ve Slavii nebývala jen pohoda. Když nad ním v roce 2015 zašustily miliony z Dálného východu, Škoda oznámil: „Odcházím.“

74. členem Klubu ligových kanonýrů se stal Milan Škoda

Věděl, že se možná navždy ztratí z očí, ale za rok by se zabezpečil do konce života. Až byznysmen Jiří Šimáně, který se zrovna chystal zadluženou Slavii koupit, mu přestup rozmluvil:



„Kdyby Milan nezůstal, do Slavie bych nešel. Měl jsem s ním krátký rozhovor, deset minut mě poslouchal a pak se smířlivě pousmál: Už nemám co říct, zůstávám.“

Ani pozdější nabídku z Číny nakonec Škoda nevzal, protože si věřil, že doslouží ve Slavii.

„Ano, byla to moje priorita, ale bohužel ne všechny sny se člověku můžou splnit.“

Aspoň že ta stovka klapla tak rychle.