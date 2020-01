Nadšení ze Škody. Sestřelil tým, který o něj stál, a stovka se blíží

A dobře pro Škodu, který si svou tureckou ligovou premiéru jen stěží mohl naplánovat lépe.

O vítězství Rizesporu 2:0 rozhodl v pondělní dohrávce 18. kola rozhodl sám - jednou krkolomnou a jednou parádní trefou. Navíc proti mužstvu, které ho před pár dny nevzalo.

Když Škoda ze Slavie na začátku měsíce odcházel, právě Genclerbirligi bylo žhavým zájemcem o jeho služby. V Ankaře se ovšem jednání zvrtla, protistrany se nedohodly na podmínkách smlouvy, do věci se vložil Rizespor a bývalý slávistický kapitán zamířil do města na pobřeží Černého moře.

Už ve středu nastoupil v poháru na poslední půlhodinu při remíze 1:1 proti Galatasaray. A v pondělí už v lize odehrál celých devadesát minut. „Jsme nadšení, že se Milan uvedl zrovna takhle. Vyhrál nám zápas,“ chválil trenér Ismail Kartal.

Škoda začal angažmá v Turecku tak, jak v Česku skončil.

Pod trenérem Jindřichem Trpišovským ve Slavii sice dlouho neměl silnou pozici, býval spíš náhradníkem, zvlášť v úvodu aktuální sezony. V závěru podzimu si ale místo v základní sestavě přece jen zasloužil - dal čtyři góly v posledních třech ligových zápasech, nastoupil i v Champions League na hřišti Borussie Dortmund a slyšel chválu.

„Milan je přesně ten hráč, který v těžkých situacích, kdy dostává méně prostoru a nehraje, všem vytře zrak. Fascinuje mě jeho nezdolnost. Jsem si jistý, že v lednu a v únoru do toho dá zase všechno a bude si chtít vybojovat pozici,“ říkal po prosincovém utkání s Českými Budějovicemi, v němž se Škoda dvakrát trefil, kouč Trpišovský.

Jenže k tomu už nedošlo.

Škoda se Slavií ani neodcestoval na přípravný kemp do Španělska a začal vyjednávat v Turecku, kde cítil větší šanci na herní vytížení. Ve třiatřiceti odešel do zahraničí poprvé v kariéře i s vidinou vstupu do stovkařského Klubu ligových kanonýrů, do kterého mu od pondělí scházejí už jen čtyři trefy.

Své první branky v Rizesporu si schoval na závěr zápasu. Nejprve po centru Duraka z pravé strany přetlačil obránce a nadvakrát míč dostal za záda brankáře Nordtfeldta.

Pak ukázal Umarovi, že chce přihrávku za obranu, dostal ji a složitým kopem levou nohou přesně dloubl míč do sítě.

Pro Škodu to byl pětadevadesátý a šestadevadesátý ligový gól v kariéře. Doma jich vstřelil sedmnáct za Bohemians a sedmasedmdesát za Slavii, kam se v rámci jedné pražské čtvrti přesunul v lednu 2012. V Edenu zažil tuhý boj o záchranu i nebývalý vzmach posledních let, kdy se červenobílí pod novým vedením a s čínskými investicemi probojovali ke dvěma titulům i do Ligy mistrů.

Pro fanoušky ve Slavii se Škoda stal legendou, teď si chce získat i příznivce v Turecku. A začal výborně.