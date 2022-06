Sudí, který slavil gól a miloval pozornost. Svéráz Dean skončil, bude tancovat?

Říká se, že nejlepší rozhodčí je ten, kterého si nevšimnete. Kdyby tahle poučka platila bez výjimky, musel by Mike Dean být na žebříčku sudích někde na chvostu. Proplešatělý Angličan přitom ke špičce rozhodně patřil, jinak by těžko mohl pískat Premier League dvaadvacet let. Jen se při tom tuze rád předváděl.