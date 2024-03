Michalovce zvládly derby proti Košicím. Dosáhne tým trenéra Straky na záchranu?

„Udělali jsme další krůček k tomu, abychom se posunuli tam, kde si všichni přejeme být. Mužstvo pochopilo, o co mu jde,“ řekl Straka po utkání. „Byl to extrémně důležitý zápas, nejen proto, že to bylo derby, ale i v něm šlo o hodně. Jsem rád, že jsme ho dokázali rozhodnout,“ uvedl český kouč.

Jediný gól zápasu dal už v sedmé minutě záložník Stanislav Danko. Košice hrály od 32. minuty v deseti poté, co brankář Cristiano Figueiredo dostal červenou kartu.

„Dál budu mužstvo bičovat, abychom dosáhli svého cíle. Tohle vítězství má pro nás velkou cenu, protože Košice mají svoji kvalitu. Musíme zůstat pokorní a stále pracovat,“ prohlásil Straka.

V únoru nahradil odvolaného Petera Struhára a přišel do slovenské ligy v podobné situaci jako před rokem. Tehdy přebíral Trenčín v březnu rovněž na předposlední příčce, pod vedením zkušeného českého kouče ale tým uhrál v osmi zápasech 14 bodů a obsadil devátou pozici. Smlouvu se Strakou klub přesto neprodloužil.