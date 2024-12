Sadílek zůstává v Nizozemsku. Smlouvu s Twente prodloužil o rok

O Sadílka měla podle deníku Sport zájem pražská Sparta, za kterou nastupuje jeho starší bratr Lukáš, pětadvacetiletý hráč ale bude pokračovat v Nizozemsku.

„Po sezoně by mi skončila smlouva a já nechtěl z Twente odejít jako volný hráč. Proto jsem rád, že jsme se dohodli na nové smlouvě,“ uvedl Sadílek. „Tohle je moje čtvrtá sezona v Twente a v posledních letech jsme zažili skvělé časy. Když jsem přišel do klubu, hráli jsme ve středu tabulky a klub procházel těžkým obdobím. Teď jsme každý rok v horní části tabulky a hrajeme evropské poháry. V téhle sezoně to chceme zopakovat,“ řekl odchovanec Slovácka, který má za sebou také angažmá v PSV Eindhoven.

Za reprezentaci Sadílek dosud odehrál 24 zápasů a dal jeden gól. Naposledy za národní mužstvo nastoupil v červnovém přípravném utkání proti Maltě (7:1) na rakouském soustředění před mistrovstvím Evropy. Po zápase během volna měl nehodu při sjezdu na tříkolce, utrpěl tržnou ránu na noze a o účast na Euru přišel.