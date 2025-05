Je čas na další krok. Sadílek by z Twente rád zamířil do bundesligy či Itálie

Autor: iDNES.cz , ČTK

17:10

Ještě rok má smlouvu v Twente Enschede, přesto fotbalový reprezentant Michal Sadílek vyhlíží přestup. „Myslím si, že nastal čas, abych udělal další krok,“ prohlásil. Rád by, aby to bylo do prestižnější soutěži, což jsou už jen ligy v Anglii, ve Španělsku, v Německu, v Itálii a ve Francii.