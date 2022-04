Fotbalový reprezentant Sadílek přestoupil z PSV do Twente, kde už hostoval

Fotbalový reprezentant Michal Sadílek přestoupil z PSV Eindhoven do jiného nizozemského klubu Twente Enschede, kde od začátku tohoto ročníku hostoval. Dvaadvacetiletý defenzivní univerzál s Twente podle jeho webu podepsal smlouvu do roku 2024 s opcí na další sezonu. V PSV by mu vypršel kontrakt na konci června.